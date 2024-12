Tutti i film Netflix delle feste natalizie: dalla nuova commedia napoletana, alla triste fine di un noto DJ La piattaforma streaming più seguita di sempre non si ferma neanche per le festività natalizie, mettendo in cassa alcune interessanti pellicole italiane e non

Siete alla ricerca di qualcosa che accenda il vostro spirito delle feste o possa animare queste fredde serate festive? Ecco tutto quello che Netflix ha pensato per voi, tra film e speciali da non farsi scappare.

Le feste ci offrono tante alternative interessanti. Se siete appassionati di sport, in particolare americano, non vorrete sicuramente perdervi le due partite natalizie dell’NFL: i Chiefs, vincitori del Super Bowl LVII, affronteranno gli Steelers alle 19:00 (ora italiana), mentre alle 22:30 i Ravens affronteranno i Texans. Lato animazione ad esempio, vedremo un graditissimo ritorno d’autore, stiamo parlando di Wallace e Gromit – Le piume della vendetta, che riprende una delle storie più celebri mai realizzate in stop motion. Ma aspettatevi grandi progetti anche dal comparto italiano della piattaforma, perché è in arrivo una pellicola italiana dal titolo Mica è Colpa Mia, che racconta la storia di due fratelli napoletani che progettano di truffare una ricca ereditiera e salvare la loro casa, ma poi un amore inaspettato complica presto il loro piano.

Questi e tanti altri titoli, nei consigli di visione di Libero Magazine in occasione delle feste natalizie.

