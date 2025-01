Festival del Circo di Montecarlo con Serena Autieri: arrivano i premi (ma non agli animali) Oggi va in onda in prima serata l’ultimo appuntamento dello show circense: assegnati i Clown D’Oro, tagliati i numeri con gli animali per scelta etica

Il Festival del Circo di Montecarlo torna su Rai 1. Dopo più di trent’anni su Rai 3, infatti, lo scorso 28 dicembre lo storico evento circense è sbarcato per la prima volta su Rai 1. Oggi sabato 4 gennaio 2025 il Festival – giunto alla sua 46esima edizione – tornerà in onda con il secondo e ultimo appuntamento. Alla conduzione ci sarà nuovamente Serena Autieri, affiancata da Alessandro Serena. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Festival del Circo di Montecarlo: le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Al termine di un anno estremamente significativo per l’evento, il Festival del Circo di Montecarlo andrà in onda questa sera su Rai 1. Nel 2024, infatti, la 46esima edizione del Festival ha segnato due traguardi importantissimi, festeggiando 50 anni dalla sua nascita (fu fondato nel 1974 dal Principe Ranieri, che volle istituire una grande festa internazionale del circo che accogliesse una volta all’anno i migliori artisti da ogni parte del mondo) e i 100 anni dalla nascita del Principe Ranieri III di Monaco, figura di spicco del Principato. La sua eredità è stata raccolta da Sua Altezza Serenissima la Principessa Stéphanie di Monaco, che da anni porta avanti il Festival fondendo tradizione e novità, arruolando artisti provenienti da Le Cirque du soleil e creand ancheo un Campionato Junior per dare ulteriore spazio alle nuove generazioni del circo.

La conduzione e la polemica sugli animali

Alla conduzione dell’evento su Rai 1 ci sarà ancora una volta Serena Autieri, affiancata al commento tecnico da Alessandro Serena, divulgatore delle Arti Circensi all’ Università Statale di Milano ed appartenente agli Orfei, una delle più importanti dinastie circensi italiane.

Al termine della serata verranno inoltre assegnati i Premi Clown d’oro, (d’argento e di bronzo), ai migliori artisti circensi del mondo in varie categorie tra cui la clownerie, nella quale l’Italia ha sempre primeggiato. La scelta etica e la presa di posizione della Rai taglieranno la premiazione per i numeri con gli animali, che ovviamente saranno ancora escluse dalla serata della tv di Stato.

Quando e dove vederlo in tv e streaming (sabato 4 gennaio 2025)

Il Festival del Circo di Montecarlo va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming gratuito disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sul sito ufficiale.

