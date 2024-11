Chiara Ferragni, l'anello da sogno da Giovanni Tronchetti Provera: "Resterà senza fiato" Pare proprio che la storia d’amore tra l’influencer e il manager sia a un punto di svolta, ma i genitori di lui sembrerebbero non essere d’accordo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Chi non avrebbe scommesso un solo centesimo su questa storia, ora dovrà ricredersi. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera fanno davvero sul serio. Di recente i due sono stati paparazzati insieme in compagnia dei rispettivi figli in un bellissimo quadretto da famiglia allargata e, secondo gli ultimi rumors, per la bella influencer starebbe per arrivare anche l’anello di fidanzamento. L’unico problema? Pare che i genitori di lui non vedano Chiara di buon occhio, e che la notizia di un anello ufficiale non sia stata presa con salti di gioia: scopriamo di più.

Chiara Ferragni, in arrivo l’anello di fidanzamento da Tronchetti Provera

La relazione tra l’imprenditrice digitale e il rampollo di casa Pirelli va a gonfie vele e per i corridoi si vocifera già da qualche giorno l’intenzione di Tronchetti Provera di ufficializzare la loro storia. Per la bella Chiara starebbe infatti per arrivare un meraviglioso anello da parte del nuovo compagno. "Nei salotti dell’alta finanza milanese si dà per certo che per le feste Chiara avrà al dito un anello di fidanzamento da far invidia alle aspiranti principesse di mezza Europa. Il suo Giovanni ne ha già ordinato uno di svariati carati che la lascerà senza fiato", si legge sul noto settimanale Oggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chiara Ferragni, la famiglia di Tronchetti Provera non approva

Se quella tra Chiara e Giovanni sembra dunque essere una vera e propria favola a lieto fine, in realtà anche in questo caso non è esattamente tutto rose e fiori. Tra loro va tutto a gonfie vele, ma dalle ultime indiscrezioni pare che i genitori del rampollo non vedano Chiara di buon occhio, soprattutto per il suo passato all’interno del mondo del rap milanese (avendo avuto Fedez come marito) e per i recenti problemi giudiziari finiti sotto gli occhi di tutti.

"Pare che il padre di Giovanni, Marco Tronchetti Provera, e la madre Cecilia Pirelli, non abbiano fatto i salti di gioia per il fidanzamento del figlio", si legge ancora tra le pagine del settimanale Oggi. Per uno degli uomini più facoltosi e potenti del panorama milanese, la famiglia si sarebbe probabilmente aspettata una figura candida, pura e senza procedimenti giudiziari alle spalle. Giovanni Tronchetti Provera ha invece scelto una delle donne più chiacchierate e discusse di sempre, con un difficile divorzio ancora in corso e magagne giudiziarie che hanno fatto il giro del mondo. È ormai certo che Chiara non avrà dunque vita facile, ma al cuor non si comanda e se il loro amore è vero indubbiamente non potrà che trionfare contro tutto e tutti.

Potrebbe interessarti anche