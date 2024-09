Nuova frecciata di Fedez a Tony Effe, il rapper rilancia: "Non svegliare il cane che dorme" Tra i due rapper ci sarebbe stato uno scambio di frecciatine sui social: i fan hanno notato le battutine a distanza che si sono lanciati a vicenda su Instagram.

Nelle scorse ore Fedez ha affidato ai social quella che potrebbe essere una chiara frecciatina al suo collega Tony Effe, in risposta a una sua story. Per molti fan è proprio così, i due cantanti, tra cui già da un po’ era calato il gelo, sono ora arrivati ai ferri corti. Scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

Il post di Fedez in risposta a Tony Effe?

Tony Effe ha pubblicato sui social una storia in cui ha scritto la nota frase "non svegliare mai il cane che dorme". Ha inoltre accompagnato il consiglio dalle emoticon dei diavoletti. Ora, non si sa se la frecciata era per Fedez, ma fatto sta che è indirizzata di sicuro a qualcuno. Dopo poco sul profilo dell’ex di Chiara Ferragni è apparsa nelle storie di Instagram questa frase: "non svegliate il cane che dorme che è un casino poi" con l’emoticon che ride. I fan hanno quindi subito pensato che tra i due è ancora in corso una guerra a suon di frecciatine. Tra i due rapper già tempo fa era calato il gelo. Infatti avevano tolto il segui a vicenda dai rispettivi profili Instagram dopo che si era vociferato il flirt tra Tony Effe e Chiara Ferragni. Quest’ultima aveva al contrario iniziato a seguire sui social il cantante di Miu Miu. Inoltre tempo fa il rapper romano 33enne aveva rifiutato di lavorare con Fedez perché era già impegnato in una collaborazione con Gaia, così come rivelato da lui stesso a Radio 105. Subito dopo però i due musicisti avevano trovato un’intesa, infatti in alcune storie su Instagram si mostravano insieme in palestra. Forse era nata un’amicizia destinata a non durare, ma anzi a diventare antipatia reciproca. Molti hanno detto che il diverbio sarebbe nato dai rumors tra Effe e Chiara Ferragni mentre alcuni sono convinti che i due abbiano litigato perché Fedez ha rivolto degli apprezzamenti a Taylor Mega, ex del suo amico/nemico.

Tony Effe e Chiara Ferragni paparazzati insieme

A giugno di quest’anno Tony Effe e Chiara Ferragni sono stati paparazzati insieme. Prima però c’era stato uno scambio di like e le storie pubblicate da entrambi con la stessa maglia a righe. Inoltre l’imprenditrice di successo aveva anche postato un’altra storia sui social con una canzone del rapper di sottofondo. Insomma ha mostrato pubblicamente la sua vicinanza a Tony Effe a pochi giorni dal due di picche che quest’ultimo aveva rifilato al suo ex, rifiutando una collaborazione con lui.

