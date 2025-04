Fabrizio Biggio, cosa fa oggi dopo l'addio a Fiorello: il nuovo lavoro lontano dalla Tv Il braccio destro dello showman siciliano a Viva Rai2!, ha pubblicato da poco il suo secondo libro per ragazzi: "Una rivincita meravigliosa".

Terminata l’avventura accanto a Fiorello con Viva Rai2!, di Fabrizio Biggio abbiamo sentito parlare meno, ma il braccio destro dello showman non è certo rimasto con le mani in mano. Attore, autore, conduttore televisivo e regista, 50 anni a giugno del 2024, ha alle spalle una lunga carriera, iniziata nel 1997 sul Canale 10 di Cecchi Gori Group, con un programma sulla scuola chiamato ‘La Zanzara in Classe‘. Tanti anche i format su MTV, oltre alla popolare sitcom I soliti idioti, insieme a Francesco Mandelli. Poi il passaggio in Rai, tra Radio e trasmissioni come Stracult e Il lato positivo, per approdare infine al fianco di Fiorello nel contenitore mattutino che tanto successo ha avuto su Rai 2.

Purtroppo, però, il conduttore siciliano aveva fermamente deciso di prendere una pausa, cosa che ha lasciato il pubblico di stucco che ne sente tantissimo la mancanza: "Eh lo so però è giusto così, aspettiamo una nuova idea. Non ci abbiamo nemmeno provato a fargli cambiare idea, lui aspetta nuovi stimoli e secondo me è giusto così, io sono d’accordo", aveva raccontato Biggio a Libero Magazine qualche mese fa, aggiungendo che con Fiore continuano a sentirsi "A cazz*ggiare, quel cazzeggio che facevamo in onda adesso lo facciamo privatamente, al telefono, perché non viviamo nella stessa città".

Fabrizio Biggio, dalla fine di Viva Rai2! al suo nuovo libro per bambini

Nonostante nella sua intervista a Libero Magazine avesse parlato di nuovi progetti su Rai 1 in questo 2025, ancora non è dato sapere in quali vesti e in quale programma rivedremo Fabrizio Biggio. Quello che è certo è che a ottobre del 2024 è uscito nelle librerie il suo secondo libro per ragazzi, L’incredibile storia dell’omino nel naso, edito da Giunti, romanzo che segue L’incredibile storia della bambina nata come un fiore, pubblicato invece nel 2023. Un racconto che parla delle difficoltà nel crescere: "Aiuta Saverio che ha 11 anni e vuole crescere. Racconto il periodo della vita in cui si perde la spensieratezza e si passa ai pensieri dell’età adulta. Con l’adolescenza, tutto cambia, la testa si riempie di preoccupazioni, aspettative, sogni e problemi. Da un lato c’è il desiderio di diventare grandi, dall’altro il peso delle responsabilità", raccontava Biggio a La Stampa aggiungendo:

Essere uno scrittore è una rivincita meravigliosa perché al liceo, il classico Michelangelo di Firenze, l’insegnante di italiano sosteneva che scrivevo malissimo, mi dava sempre 3 o 4 ai temi. Un po’ mi odiava. Forse non ero uno studente modello, però, mi impegnavo.

