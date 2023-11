L’Eredità di Pino Insegno, è polemica per i casting della nuova professoressa: cos’è successo Il game show è a caccia dell’erede di Samira Lui da affiancare al conduttore: “Cerchiamo nuova Professoressa laureata e che sappia tenere testa a Insegno”

Il ritorno di Pino Insegno in Rai fortemente voluto dalla premier e amica Giorgia Meloni si sta rivelando più complicato del previsto. Dopo i numeri horror fatti registrare da Il mercante in fiera negli ascolti su Rai 2, infatti, il conduttore passerà al timone de L’Eredità, game show di punta di Rai 1, prendendo il posto di Flavio Insinna. Anche per quanto riguarda questa nuova avventura televisiva non ancora iniziata, però, non c’è pace per Pino Insegno. Stando ai rumor, infatti, negli ultimi giorni il programma sarebbe stato messo in vendita dalla casa di produzione al miglior offerente e l’ipotesi di un "trasloco" lontano dalla Rai si starebbe concretizzando. Come se non bastasse, inoltre, quella che potrebbe essere l’ultima edizione de L’Eredità su Rai 1 è stata investita da una nuova polemica, questa volta legata ai casting per il ruolo della nuova "Professoressa" del programma che sostituirà Samira Lui. Scopriamo cos’è successo.

L’Eredità: polemica per i casting

"Per la prossima stagione de L’Eredità siamo alla ricerca della nuova ‘Professoressa’, che affiancherà Pino Insegno nella conduzione del programma" si legge sulla nota pubblicata sul sito Rai, che annuncia ufficialmente l’apertura dei casting per la nuova "Professoressa" del game show. Samira Lui, dunque, non tornerà dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, e Rai 1 sarebbe a caccia della sua erede.

"La candidata ideale deve avere tra i 25 e i 30 anni, laureata, buona dizione e delle basi di canto e danza. Cerchiamo una persona spigliata che possa tener testa al conduttore in un eventuale contraddittorio. Se ti senti abbastanza ‘professoressa’ iscriviti! E non dimenticare di allegare il tuo curriculum e almeno una foto a figura intera!" scrive la produzione. La descrizione del profilo ha ovviamente scatenato i fan del programma che, già scottati per l’addio dell’amato Flavio Insinna, hanno rincarato la dose del loro disappunto tra attacchi diretti e commenti ironici, soprattutto sui social. "Al conduttore sono richiesti gli stessi titoli?" – "Per tenere testa a Pino Insegno basta un bambino" – "La signora presidentessa non ha qualche cugina da sistemare?" – "L’Eredità non cerca un conduttore?" tra i commenti più gettonati.

Pino Insegno in crisi

Dopo le delusioni senza fine de Il mercante in fiera, ancorato al 2% di share di Rai 2 (e ora attaccato anche dal Tg2), Pino Insegno deve dunque far fronte all’ennesima polemica, a poche ore dall’intensificarsi delle voci che vedrebbero L’Eredità lontano dai canali Rai a partire dalla prossima stagione. Secondo i rumor, infatti, la casa di produzione Banijay – proeccupata dai risultati di Pino Insegno che potrebbe intaccare il game show di punta di Rai 1 senza Flavio Insinna – avrebbe proposto il programma al miglior offerente.

Potrebbe interessarti anche