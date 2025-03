L'Eredità, Giovanni toppa la Ghigliottina ma sui social indovinano tutti: "Era così facile" Il concorrente di Viterbo non ha indovinato la soluzione finale e sul web fioccano le critiche: "È stato capace di sbagliare".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

È ancora Giovanni da Viterbo il campione de L’Eredità. Nella puntata di ieri, mercoledì 5 marzo, il concorrente è riuscito a riprendersi il titolo del game show di Rai 1, dopo vari tira e molla e una vincita nelle scorse settimane di 25mila euro. Questa volta, però, l’istruttore di arti marziali non ha saputo collegare gli indizi finali della Ghigliottina e ha dovuto dire addio al montepremi in palio. Dopo aver avuto la meglio al Triello contro i debuttanti Alberto di Seveso (Monza-Brianza) e Lucia di Reggio Calabria, e poi contro quest’ultima ai Cento Secondi, Giovanni è approdato ancora una volta al match finale.

150mila il valore iniziale del montepremi, sceso a 18.750 dopo tre dimezzamenti durante la scelta delle cinque parole-indizio che erano ‘Dare, Via, Scuola, Persona e Linea’. Passato il canonico minuto di tempo per riflettere, il campione ha provato a rispondere con il lemma ‘Traguardo‘: "Ho trovato una parola che in teoria sta bene con tutto, ma bisogna vedere se è vero", ha detto poco prima di scoprire di non aver indovinato perché la soluzione corretta era ‘Retta‘, parola che invece sui social è stata azzeccata da tantissimi utenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giovanni sbaglia una Ghigliottina ‘facile’ e i social insorgono: "Non è cosa tua"

Giovanni da Viterbo è di nuovo campione de L’Eredità ma senza portafoglio. L’istruttore di arti marziali, dopo aver vinto nelle scorse settimane 25mila euro, ieri sera è riuscito a riprendersi il titolo del game show e a sedersi ancora una volta al tavolo della Ghigliottina, ma senza successo. Il concorrente, infatti, non ha saputo collegare correttamente le cinque parole-indizio (Dare, Via, Scuola, Persona, Linea), rispondendo ‘Traguardo‘ anziché ‘Retta‘, soluzione considerata facilissima dai tanti utenti che hanno provato ai rispondere sui social.

Su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare la partita, sono stati davvero in tanti gli spettatori che hanno indovinato al volo la parola esatta della Ghigliottina e, ovviamente, hanno infierito su Giovanni reo di non esserci riuscito: "No, vabbè, Giovanni, non è cosa tua", "#leredita una via di mezzo? O facili o complicati", "Alla ghigliottina serve intuito", "Stavolta te l’avevano accomodata bene Giovanni. Dovevi dare RETTA a tua madre", "Se non ha indovinato stasera che era facilissima non indovinerà mai!", "È stato capace di sbagliare", "Solo al concorrente è venuto in mente ‘TRAGUARDO'", "Giovanni è una persona RETTA, ma stavolta ha toppato", "Mi dispiace Giovanni ma non va bene!!", "Ha sbagliato ed era così facile".

Potrebbe interessarti anche