L'Eredità, Monica fa flop ma i social insorgono: "Questa Ghigliottina è un bluff" Critiche alla scelta di due dei termini indizio del gioco finale difficili da indovinare: cosa è successo nella puntata del 4 marzo del game guidato da Marco Liorni

Anche ieri sera – martedì 4 marzo 2025 – la Ghigliottina finisce con un niente di fatto, ma come di consueto non mancano le polemiche sull’ultimo gioco della puntata de L’Eredità: scopriamo cosa è successo nella puntata del game show di Rai 1.

L’Eredità (4 marzo 2025): cosa è successo

A giocare nella puntata de L’Eredità, il game show preserale di Rai Uno guidato da Marco Liorni, nella puntata di martedì 4 marzo ci sono: il campione Fernando, panificatore lunedì sera arrivato alla Ghigliottina; Paolo, cardiologo in pensione di Brescia; Monica, studentessa di Sant’Eramo in Colle; Marco, anche lui studente, arrivato ieri fino ai 100 secondi; Giorgio, ingegnere civile di Gubbio; Nicoletta, maestra della provincia di Varese e, infine, Giovanni, alla quattordicesima presenza nel gioco. Al Triello arrivano Fernando, Giovanni e Monica. Giovanni si ferma a questo punto, mentre Monica e Giovanni si giocano la possibilità di arrivare alla Ghigliottina nel gioco dei 100 secondi. Ad avere la meglio è la studentessa di medicina.

Monica si siede quindi al tavolo della Ghigliottina, cercando di conquistare il montepremi che, in partenza ammonta a ben 175mila euro. Nella scelta delle parole-indizio si perde però buona parte della somma di partenza e finisce per giocare per ‘soli’ 10978 euro. I termini che devono essere legati dalla soluzione finale sono: "Inglese", "Morgan", "Massa", "Granata" e "Ufficiale". La parola scelta da Monica è "Scoppio", ma la soluzione giusta è invece, "Marina".

Le reazioni social alla Ghigliottina di Monica

Una soluzione che fa esplodere le polemiche sul web, tra quella parte del pubblico che, mentre segue in tv L’Eredità, gioca e commenta in tempo reale il programma sui social. C’è chi contesta l’indizio ‘Inglese’, scrivendo: "A questo giro a non piacermi è l’abbinamento fra Marina e Inglese, per la sua incredibile genericità: quante nazioni NON hanno il corpo militare della Marina? Persino la Svizzera ce l’ha". Ma ciò che crea maggiori dubbi è la scelta, come indizi, di "Morgan" e "Granata", legati a due personaggi veramente difficili da indovinare per una ventenne come Monica che, infatti, ammette di non conoscerli anche dopo le spiegazioni di Marco Liorni. Si legge, tra i vari commenti su X: "Marina Morgan, Rocco Granata. Vabbè, impossibile dai..". Oppure: "Orpo difficile per le nuove generazioni!! Rocco Granata appartiene al passato passato!!". E poi: "Un bluff questa ghigliottina. Marina Morgan? Granata=Marina perché Rocco Granata cantava Marina??? Che bluff!". E ancora: "Sempre riferimenti parecchio datati. Non è facile per i giovani…", e infine: "Ma Rocco Granata, chi se lo ricorda? Troppo difficile".

