L'Eredità, la Ghigliottina sbagliata si trasforma in uno 'sfottò' all'Inter: social impazziti Alessandro toppa al match finale, mentre sul web parte l'ironia calcistica: "Questa sera la parola della ghigliottina è 'Inter'".

La domenica sera de L’Eredità ha visto un altro campione salire sul podio. Si tratta del veterano Alessandro, dirigente scolastico, già in gara da 6 puntate: il concorrente è riuscito a prendersi il titolo del game show di Rai 1 dopo aver giocato al Triello contro i già campioni Giovanni e Roberto, entrambi vincitori di 25mila euro al match finale. Contro Giovanni, poi, Alessandro si è confrontato ai Cento Secondi, riuscendo a spuntarla grazie al suo filotto sul gong, e conquistandosi la sua prima Ghigliottina del valore di 180mila euro. Tre i dimezzamenti per lui durante la scelta delle 5 parole-indizio, che erano Calciatore, Campana, Fellini, Tirare e Latte. Per 22.500 euro, quindi, il neo campione ha provato a indovinare scrivendo sul suo cartellino la risposta ‘Cartone‘: "Mi sono soffermato di più sull’ultima, mi ha un po’ sviato Fellini. Ho pensato a qualche suo film ma non riuscivo a collegarlo", le parole del concorrente, mentre spiegava a Marco Liorni la sua scelta, e prima di scoprire di non aver azzeccato. La soluzione corretta, infatti, era ‘Bidone‘, lemma considerato difficile anche sui social dove, oltre all’ennesima polemica, qualche utente si è divertito ad associare agli sfottò calcistici.

L’Eredità, sui social la Ghigliottina ironica ‘contro’ l’Inter

Alessandro è riuscito a strappare il titolo di campione a Roberto. Nella puntata di ieri, domenica 23 febbraio 2025, il dirigente scolastico l’ha spuntata sia al Triello che ai Cento Secondi, conquistando poi la sua prima Ghigliottina di ben 180mila euro. Purtroppo, però, non ha saputo indovinare la parola finale per collegare tra loro i 5 indizi voluti dagli autori (Calciatore, Campana, Fellini, Tirare e Latte): la sua scelta, infatti, è caduta su ‘Cartone‘, mentre la soluzione corretta era ‘Bidone‘. Tanti sui social erano riusciti ad azzeccare, ma tanti altri hanno trovato difficile la risposta.

Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita de L’Eredità, sono stati molti gli utenti che hanno criticato i collegamenti: "Bah, se Il Bidone è un film di Fellini, sarà stato un… bidone perché non lo conosce nessuno", "Stasera era difficile". Tanti altri, invece, hanno ironizzato facendo partire uno sfottò a tema calcistico: "#leredità , alla #ghigliottina concorrente scrive cartone, ma tra le parole non c’erano ne #scudetto ne #inter", "Questa sera la parola della ghigliottina è ‘Inter'".

