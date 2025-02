L'Eredità, Daniele toppa la Ghigliottina. Per i social era da "Boomer" Sul web tutti avevano indovinato la soluzione del match finale ma il neo campione "È troppo giovane" per saperla.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Ieri sera, lunedì 17 febbraio 2025, dopo la pausa domenicale dedicata al post Sanremo, L’Eredità è tornata in onda e c’è un nuovo campione. Si tratta di Daniele da Borgoricco (Padova). Il giovane, che lavora presso uno studio notarile, è riuscito ad accaparrarsi il titolo del game show di Rai 1 dopo aver vinto al Triello contro Rosi di Palermo e il salernitano Maurizio, alla sua quinta giocata. Proprio contro quest’ultimo, poi, il concorrente veneto l’ha spuntata ai Cento Secondi, aggiudicandosi la sua prima Ghigliottina.

Montepremi da urlo per lui, ben 200mila euro, dimezzato una sola volta: per 100mila euro, quindi, il neo campione avrebbe dovuto trovare una parola per collegare tra loro i cinque indizi che erano ‘Circolare, Europeo, Senza, Franco Simone e Attimo’. Purtroppo però, dopo il canonico minuto di tempo a disposizione per riflettere, Daniele ha scelto di rispondere con ‘Portafoglio‘, mentre la soluzione corretta era ‘Respiro", lemma azzeccato dalla stragrande maggioranza del pubblico sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ghigliottina difficile per Daniele: "È troppo giovane per saperla"

Dopo i 40mila euro vinti da Annalisa sabato scorso, L’Eredità ha un nuovo campione, Daniele. Il concorrente di Borgoricco è salito sul podio dopo una bella partita e un Triello fortunato contro Rosi e Maurizio. Con quest’ultimo, poi, si è confrontato ai Cento Secondi, dove ha avuto la meglio grazie al suo filotto vincente. Giunto alla Ghigliottina, però, non è riuscito ad indovinare la parola corretta per legare insieme i 5 indizi (Circolare, Europeo, Senza, Franco Simone e Attimo): la sua risposta è stata ‘Portafoglio’, ma quella corretta era ‘Respiro".

Ad azzeccare in tantissimi, invece, gli utenti sui social. Su X, dove ogni sera il pubblico del game show si riunisce per commentare la partita, sono stati davvero molti coloro che hanno intuito subito il legame tra Franco Simone e la soluzione, titolo di un album del cantate datato 1977. Per il pubblico Daniele era troppo giovane per conoscere la risposta: "È troppo giovane per sapere respiro di Franco Simone. Non l ha aiutato per niente. Invece è la parola che aiuta", "Se fosse stato una carampana con franco Simone avrebbe indovinato subito", "Vabbé noi grandicelli siamo favoriti…", "Stasera era per boomer", "Non può conoscere Franco Simone !!!!!! È troppo giovane!".

Potrebbe interessarti anche