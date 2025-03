Emanuel Lo, confessioni su Giorgia: “Non ce la facevo”. E svela i retroscena della loro coppia (imperfetta) In un'intervista concessa a Chi, il ballerino ha raccontano la storia del suo amore per la cantante. E ne ha approfittato per aggiungere un dettaglio sul figlio Samuel.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Non sono la coppia perfetta ma ci vanno molto vicino. Emanuel Lo e Giorgia, insieme ormai da 21 anni, sono legati da un sentimento solidissimo, che il ballerino ha raccontato di recente in un’intervista concessa al settimanale Chi. Dal primo incontro – con un vero e proprio colpo di fulmine – avvenuto nel 2004, fino alla decisione di avere un figlio insieme, Samuel. Eppure per Emanuel Lo non c’è nulla di scontato, nel rapporto tra lui e Giorgia. E ovviamente anche per loro, come per tutte le coppie che si rispettino, sono arrivati momenti difficili da dover superare insieme. Vediamo qui sotto tutti i dettagli dell’intervista.

Emanuel Lo, la confessione (dolcissima) su Giorgia

Si sono conosciuti 21 anni fa, Emanuel Lo e Giorgia. Il ballerino lo ha ricordato in una recente intervista concessa al settimanale Chi, in cui ha ripercorso le tappe dell’amore nato (e cresciuto) con la cantante. "Dalla prima volta che ci siamo visti c’è stata una scintilla", ha detto l’insegnante di Amici, "però ci eravamo incontrati lavorando e per me il lavoro è lavoro, non si mischia mai ai sentimenti. Poi ci siamo incontrati di nuovo dopo un anno e a quel punto non ce la facevo, con lei c’era qualcosa di diverso, quell’emozione era forte, quindi le ho scritto una lettera".

Poi Emanuel Lo ha dovuto aspettare. Fino a che, "dopo sei mesi, partita la tournée, è partita la nostra storia. Ed è stata la salvezza dei nostri sentimenti, sì, perché io mi sono liberato nel dirle quello che provavo e lei, credo, lo stesso". Tutto rose e fiori, insomma, anche se il ballerino non crede di poter offrire consigli sulla ricetta perfetta in amore. "Non siamo la coppia perfetta", spiega, "abbiamo passato tante fasi, ma oggi ci guardiamo e sentiamo gli anni che ci siamo guadagnati insieme".

Il rapporto di Emanuel e Giorgia col figlio Samuel

Tra i tanti momenti cruciali, nel rapporto tra Giorgia ed Emanuel Lo, c’è stata anche la nascita del figlio Samuel. Oggi lui è un ragazzo schivo di 15 anni, che non sembra avere intenzione di seguire le orme dei genitori. Anzi. "Io e Giorgia ce lo viviamo veramente ogni giorno", ha confessato Emanuel Lo a Chi, "con lui mi diverto, mi piace troppo vederlo crescere. Gioca a calcio, noi diciamo sempre che farà l’avvocato e abbiamo sempre detto lasciamogli fare le sue scelte, era facile indirizzarlo sulla danza o sul canto, ma siamo stati attenti alle sue attitudini".

