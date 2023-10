Elodie (con Tapiro) e Iannone, altro che crisi: rivelazioni e foto, l’amore c’è ancora Valerio Stafelli ha intercettato la cantante per le strade di Milano e, dopo la consegna del noto premio, lei ha chiarito la situazione con il fidanzato.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Primo Tapiro d’oro alla carriera per Elodie, consegnato da Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia la Notizia. La cantante è stata intercettata a Milano durante un aperitivo con il fidanzato Andrea Iannone, e l’occasione le è servita anche per chiarire la situazione con Iannone, dato che da un po’ di tempo girano voci su una loro presunta crisi. Ecco cosa ha detto la cantante.

Elodie fermata a Milano: arriva il Tapiro d’oro

Il Tapiro D’oro, noto premio di Striscia la Notizia, è arrivato anche alla cantante Elodie. Perché? La pubblicazione del suo nuovo singolo intitolato A fari spenti è stato accompagnato da una sua foto senza veli che ha suscitato una forte discussione sul web. Discussione tra chi ha apprezzato il gesto e la volontà di esprimere la propria arte anche con il corpo, e chi invece ha criticato fortemente la scelta considerandolo un gesto volgare o il tentativo di attirare l’attenzione sviandola da una canzone che da sola manca di qualità. Ecco allora l’arrivo del primo Tapiro d’oro alla carriera anche per Elodie per essersi "attapirata" dopo le critiche, come ha detto lo stesso Staffelli.

Il premio le è stato consegnato nella serata di martedì 10 ottobre, quando il noto inviato Valerio Staffelli l’ha intercettata a Milano mentre faceva aperitivo con il fidanzato Andrea Iannone. "Sono molto onorata, è il mio primo", ha detto Elodie accettando il premio, e all’ipotesi che la sua foto senza veli possa essere stata un modo un po’ particolare per promuovere il suo disco, la cantate ha risposto: "No, no perché mi piace proprio. È proprio una mia passione. È il mio modo di esprimermi. Io ho sempre lavorato tanto anche con il mio corpo".

Elodie smentisce la crisi con Andrea Iannone

Elodie beccata da Staffelli a Milano intenta a fare un romantico aperitivo con il fidanzato Andrea Iannone smentisce una volta per tutte la presunta crisi di cui si è vociferato negli ultimi tempi. In più, alla fine della chiacchierata con l’inviato durante la consegna del Tapiro, è stata la stessa Elodie a smentire in prima persona queste voci con un palese: "Ma no, quale crisi". "Vedete, non c’è crisi", ha dunque rimarcato Staffelli con Elodie che ha nuovamente sottolineato: "No, assolutamente".

Le foto di "Chi"

A smentire definitivamente i rumors sulla presunta crisi tra Elodie e Iannone ci ha pensato anche "Chi" nel numero in edicola questa mattina. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha infatti dedicato un servizio alla coppia, immortalata a Milano in atteggiamenti romantici. "Altro che aria di crisi" scrive il giornale, svelando che la cantante e il pilota "dopo una colazione a Palazzo Parigi", insieme ad alcuni amici, "sono scappati via stretti l’uno all’altra".

I fan della coppia possono quinti tirare un sospiro di sollievo, non solo tra Elodie e Iannone non c’è aria di crisi ma tra i due le cose sembrano andare del tutto a gonfie vele.

Potrebbe interessarti anche