Elodie tuona contro Lucilla Agosti dopo la battutaccia sul calendario senza veli: "Mi stupisco di te" Ospite in radio per presentare il suo nuovo singolo, "Feeling", l'ex di Amici ha avuto un botta e riposta infuocato con la concorrente de La Talpa. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Momenti di tensione, stamattina, quando Elodie e Lucilla Agosti si sono scontrate nel corso del programma Cari Amici di Radio R101. La cantante era ospite per presentare il suo nuovo singolo "Feeling", con Tiziano Ferro, ma la conversazione si è presto spostata su altri temi. E quando la Agosti ha azzardato una domanda sul calendario Pirelli, per cui Elodie ha posato di recente, si è creato un cortocircuito che ha rischiato di seriamente di trasformarsi in qualcosa di più serio. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Elodie e Lucilla Agosti, scoppia la lite sul calendario

Questa mattina la cantante Elodie era ospite di Lucilla Agosti, all’interno del programma radiofonico Cari Amici di Radio R101. E dopo aver presentato il nuovo singolo, "Feeling", cantato in coppia con Tiziano Ferro, la conversazione si è spostata presto in un’altra direzione. La Agosti ha infatti voluto aprire una parentesi sul calendario Pirelli, a cui Elodie ha preso parte di recente. "Il calendario Pirelli è una cosa super cool", ha commentato Lucilla, "devo dire che la tua foto senza vestiti, dove sei con un tronco davanti è un grande classico, quel vedo e non vedo. Foto su cui ci saranno anche dei meme, io li sto aspettando al più presto".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma è qui che Elodie è rimasta interdetta. "Scusa, quali meme?", ha chiesto la cantante. Allora la Agosti ha provato a spiegarsi: "Dai parlo di quella roba con te senza nulla e il tronco davanti". Però Elodie ha insistito, ancora più spiazzata di prima: "No, io non l’ho proprio capita quindi spiegamela meglio. Qual è il meme, cosa deve arrivarmi sul tronco? Sono seria, spiegamela, non c’ho pensato". In un botta e risposta quasi surreale, a questo punto la concorrente de La Talpa ha fatto del suo meglio per evitare un fraintendimento gigantesco.

"No dai, la cosa che ti volevo dire", ha provato a dire Lucilla, "che ti diranno tutti, ma proprio tutti ‘cavolo quella roba che hai lì davanti’. A te non arrivano ste robe qui? La grezzata dell’uomo arriva sempre". Ma ancora una volta, l’ex concorrente di Amici è rimasta spiazzata: "Magari è già arrivata e l’hanno già scritta. Diciamo però che io ho altro da fare, che leggere i commenti. Però mi stupisco di te che stai aspettando un meme e il commento grezzo. Ma ok, ti metto un po’ in imbarazzo per divertimento". Colpita nel segno, la Agosti ha stemperato la tensione ribattendo così: "No invece sono io che non voglio mettere in imbarazzo te, è questa la cosa". E alla fine, per fortuna, l’allarme è rientrato con un "vabbè dai stai tranquilla" pronunciato a mezza voce da Elodie.

Potrebbe interessarti anche