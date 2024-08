Elisabetta Gregoraci s'arrabbia per le foto con Alessandro Basciano: cosa farà Paparazzata a Capri in atteggiamenti intimi con l’ex compagno di Sophie Codegoni, la showgirl non ha nascosto tutta la sua rabbia sui social

Elisabetta Gregoraci non ci sta. Nella giornata di ieri le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna hanno fatto molto discutere e animato il mondo del gossip intorno alla situazione sentimentale della showgirl. I paparazzi hanno infatti sorpreso l’ex moglie di Flavio Bratiore a Capri in dolce compagnia, ma non di Giulio Fratini. Elisabetta è stata "beccata" con Alessandro Basciano, ma sui social ha fatto sapere che non resterà a guardare. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci: le foto con Alessandro Basciano

Nella giornata di ieri il settimanale Diva e Donna ha diffuso gli scatti che mostrano Elisabetta Gregoraci in vacanza a Capri insieme ad Alessandro Basciano. La showgirl calabrese – pronta a tornare in Rai con il nuovo programma Questioni di stile a partire da settembre – si è abbandonata ad atteggiamenti intimi con l’ex compagno di Sophie Codegoni, come dimostrato dalle foto dei paparazzi. "In un mare d’amore con un nuovo uomo: baci, carezze, abbracci" si legge sul magazine, che avrebbe così "beccato" Elisabetta lontano dal compagno Giulio Fratini.

La showgirl aveva recentemente raccontato di non avere alcun problema con il compagno né tantomeno con il padre di suo figlio Nathan, l’ex marito Flavio Briatore, e anzi di condurre una vita privata piuttosto monotona. Stando al retroscena lanciato da Diva e Donna, tuttavia, Elisabetta Gregoraci avrebbe dimenticato Fratini e trovato l’amore al fianco di Alessandro Basciano, reduce dalla chiacchieratissima rottura con Sophie Codegoni dopo l’esperienza al Gf Vip e la nascita della figlia Céline Blue. La showgirl, tuttavia, ha dichiarato di avere già in mente le prossime mosse.

Cosa farà: la dichiarazione

Nonostante Elisabetta Gregoraci si stia godendo le vacanze tra mare e relax sull’isola di Lampedusa (come mostrato dai recenti post su Instagram), le foto della sua fuga romantica a Capri con Alessandro Basciano hanno fatto rapidamente il giro del web. E proprio sui social la showgirl ha annunciato che prenderà provvedimenti. "Eli devi diffidare Diva e Donna e anche i commenti beceri su di te" le ha suggerito un fan, convincendola: "Sarà fatto". In attesa di rivedere Elisabetta Gregoraci in tv dopo l’addio a Mediaset e Battiti Live (passato a Ilary Blasi), dunque, la showgirl farà sicuramente parlare di sé nel mondo della cronaca rosa; ancora silenzio, invece, da parte di Alessandro Basciano, che ha preferito non commentare la notizia.

