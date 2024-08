Alessandro Basciano dimentica Sophie Codegoni con Elisabetta Gregoraci? Le foto a Capri La showgirl sarebbe stata paparazzata in atteggiamenti intimi con l’ex vippone durante una vacanza a Capri: amore al capolinea con Giulio Fratini?

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Elisabetta Gregoraci ha un quarto uomo. "Flavio Briatore è la mia famiglia, Giulio Fratini è il mio fidanzato, Nathan il mio grande amore" aveva dichiarato recentemente la showgirl ma, come mostrato dagli scatti diffusi dal nuovo numero di Diva e Donna, un nuovo, misterioso, uomo sarebbe spuntato nella sua vita sentimentale. Di chi si tratta? Stando a quanto riportato dal magazine, Elisabetta Gregoraci avrebbe dimenticato Giulio Fratini con Alessandro Basciano, pronto a ripartire – a sua volta – dopo la chiacchieratissima relazione con Sophie Codegoni. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci: il flirt

Dopo aver dato l’addio a Mediaset e aver passato il testimone di Battiti Live a Ilary Blasi, Elisabetta Gregoraci sta ricaricando le batterie in vista della prossima stagione televisiva, che la vedrà impegnata in Rai nel nuovo programma di moda Questioni di stile. L’ex signora Briatore si sta dunque godendo le vacanze a Lampedusa insieme al compagno Giulio Fratini ma, come svelato dal settimanale Diva e Donna, non avrebbe rinunciato ad altri amori estivi. Come mostrato dalle foto diffuse dal magazine, infatti, la showgirl sarebbe stato "pizzicata" dai paparazzi in compagnia di un misterioso uomo e in atteggiamenti intimi nel corso del suo recente soggiorno a Capri.

La vacanza con Alessandro Basciano: cos’è successo

"In un mare d’amore con un nuovo uomo" titola il nuovo numero di Diva e Donna: Elisabetta Gregoraci sarebbe stata dunque sorpresa tra le braccia di Alessandro Basciano, con cui sono già scattati baci appassionati e teneri abbracci in spiaggia. L’ex vippone avrebbe così dimenticato Sophie Codegoni (recentemente avvicinata all’attore Arón Piper) dopo la relazione coronata dalla nascita della piccola Céline Blue, la chiacchieratissima rottura e i tentativi di riavvicinamento. Elisabetta, a sua volta, potrebbe aver dimenticato Giulio Fratini; l’esperta di gossip Deianira Marzano, tuttavia, ha preferito non sbilanciarsi, condividendo gli scatti del magazine e commentando: "Chi vivrà vedrà". Al momento, infatti, nessuno dei protagonisti ha confermato o smentito la notizia: quel che è certo è che prima del programma Questioni di stile la showgirl calabrese dovrà risolvere alcune questioni di cuore. Per quanto riguarda Basciano, invece, sembrano sempre più lontane le voci di un possibile ritorno di fiamma con la sua ex Sophie Codegoni.

