Elisa Claps, il caso che ha sconvolto l'Italia lascia Netflix e approda su altre piattaforme: dove vederlo Per Elisa - Il caso Claps è in scadenza su Netflix: ecco dove è ora possibile scoprire, in streaming, i misteri dello sconvolgente caso italiano

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Il caso di Elisa Claps, una delle pagine più oscure della cronaca nera italiana, è stato raccontato in diverse produzioni televisive e documentaristiche. È diventato anche una serie TV – Per Elisa: il caso Claps – arrivata su Netflix e subito diventata un fenomeno della piattaforma streaming. I sei episodi, diretti da Marco Pontecorvo, sono un resoconto romanzato della vicenda di cronaca, ma realizzato con la consulenza della famiglia della vittima, che si pone come obiettivo quello di raccontare non solo i fatti, ma anche il clima dell’epoca e il dramma vissuto dalla famiglia Claps.

Per Elisa – il caso Claps: di cosa parla la serie Netflix

Ma partiamo dall’inizio. Per chi non conoscesse il caso, la vicenda ha inizio una domenica mattina, il 12 settembre 1993, a Potenza. La sedicenne Elisa Claps, dopo aver salutato il fratello Gildo, esce di casa per recarsi alla chiesa della Santissima Trinità per un appuntamento con Danilo Restivo. Da quel momento, si perdono del tutto le sue tracce. I sospetti ricadono quasi immediatamente proprio su Restivo, anche perché pare che il ragazzo fosse ossessionato da lei; tuttavia, le indagini iniziali si rivelano inconcludenti e il caso sembra cadere nel dimenticatoio. La famiglia, però, non si arrende e dà il via a una battaglia per trovare la verità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serie segue parallelamente anche la vita di Danilo Restivo, che nel 2002 si trasferisce a Bournemouth, in Inghilterra. Caso vuole che nello stesso anno faccia notizia il brutale omicidio di un’altra donna, Heather Barnett, i cui sospetti ricadono nuovamente sull’uomo. La svolta nel caso Elisa Claps arriverà solo diciassette anni dopo la sua scomparsa, nel marzo 2010, quando il corpo della ragazza sarà ritrovato mummificato nel sottotetto della stessa chiesa della Santissima Trinità, dove era stata vista viva per l’ultima volta. Questo e le successive indagini serviranno infine ad incastrare Danilo Restivo non solo per l’omicidio di Elisa, ma anche per quello di Heather Barnett.

Documentari e serie TV sul caso Claps: quali sono e dove vederli in streaming

Per chi fosse appassionato di true crime e volesse, dunque, vedere questa serie TV, abbiamo una cattiva e una buona notizia. La prima è che Per Elisa – Il caso Claps è in scadenza su Netflix, il che significa che sarà disponibile per la visione sulla piattaforma solo per pochi giorni (precisamente fino al 25 luglio). La buona notizia è che, tuttavia, sono disponibili altri contenuti che parlano in modo approfondito del caso. Nel particolare, vi consigliamo Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps, miniserie disponibile in streaming su Now Tv e Prime Video; e Cercando Elisa – Il delitto Claps, documentario disponibile su Prime Video.

Potrebbe interessarti anche