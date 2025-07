Soleil Noir, tra intrighi, morti e maternità: Netflix lancia la serie TV perfetta per questa estate Soleil Noir è la nuova serie Netflix che promette intrighi e colpi di scena: composta da sei episodi, ha come protagonista Alba, una madre single

Una potente tenuta agricola, tra fiori e piante pregiate, una morte misteriosa e un’eredità contesa, il tutto sullo sfondo della Provenza: trovate tutto questo nella nuova serie Netflix Soleil Noir, che si preannuncia essere la visione perfetta per questa estate. Uscita il 9 luglio sulla piattaforma streaming, e disponibile in tutti e sei i suoi episodi, la serie è ricca di tematiche interessanti, che si mescolano al thriller in un connubio particolarmente intrigante.

Soleil Noir, dalla trama all’importante tema della maternità

Ma andiamo per ordine, raccontando di cosa parla la serie. Soleil Noir ha come protagonista Alba, una giovane madre single e in difficoltà economica, che decide di cambiare vita proprio per dare nuove speranze e condizioni migliori al suo bambino. Si trasferisce perciò in Provenza dove trova lavoro preso una famosa tenuta agricola. Qui, le cose sembrano migliorare ma, i punto in bianco, tutto crolla quando il proprietario della tenuta viene trovato senza vita e i sospetti ricadono proprio su Alba. La situazione è però destinata a peggiorare, perché si scopre che il proprietario in questione era il padre biologico di Alba e che lei, così come gli altri tre figli dell’uomo, sono i suoi eredi. Una situazione che darà il via ad una serie di sospetti e intrighi coi quali la protagonista dovrà fare i conti, fino alla scoperta di tutta la verità sulla morte dell’uomo e le sue origini.

Centrale nella serie è anche il tema della maternità. Alba è una donna disposta a stravolgere la sua vita per amore del figlio, anche se questo vuol dire fare i conti, giorno dopo giorno, col sacrificio. E proprio per lui sarà disposta a combattere una situazione tanto inaspettata quanto difficile, tutto solo per assicurargli un futuro migliore.

Il cast della serie

È l’attrice Ava Baya ad interpretare la coraggiosa Alba, protagonista di Soleil Noir. Nel cast della serie Netflix figura anche Isabelle Adjani, che interpreta un membro della potente famiglia della tenuta. Gli altri protagonisti sono, infine, Guillaume Gouix, Thibault de Montalembert, Louise Coldefy, Claire Romain, Simon Ehrlacher e Nicolas Vaude, che interpretano i fratellastri della protagonista, notai, investigatori e collaboratori vari della famiglia.

