Eleonora Daniele, lite in diretta con l’avvocato della super-teste di Garlasco. Attimi di gelo a Storie Italiane La conduttrice ha avuto un botta e risposta infuocato, oggi, con il legale di una testimone del delitto Poggi. Tra insinuazioni, attacchi e toni parecchio accesi.

È andato in scena uno scontro pesantissimo, in diretta a Storie Italiane, tra la conduttrice Eleonora Daniele e un’ospite collegato con lo studio. L’avvocato Stefano Benvenuto – legale della teste che avrebbe parlato del (possibile) cattivo rapporto tra Chiara Poggi e la cugina Stefania Cappa – ha litigato con la Daniele ha proposito di una fuga di notizie. E tra recriminazioni, accuse di maleducazione, e toni accesissimi, si è davvero sfiorata la ‘rissa mediatica’. Ma scopriamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Eleonora Daniele, lo scontro in diretta con l’avvocato di Garlasco

Da un lato, la conduttrice Eleonora Daniele. Dall’altro Stefano Benvenuto, avvocato della testimone che avrebbe svelato agli inquirenti l’esistenza di pessimi rapporti, a Garlasco, tra Chiara Poggi e la cugina Stefania Cappa. Come in un ‘ring tv’, Daniele e Benvenuto si sono presto scontrati su un punto controverso, mentre il legale era collegato con lo studio di Storie Italiane.

Benvenuto ha precisato di non poter diffondere informazioni ancora coperte da segreto istruttorio.Ma a seguire, la conduttrice gli ha fatto presente come, nel recente passato, alcune di queste informazioni fossero venute a galla lo stesso. "C’era il suo nome nelle agenzie che ho letto ieri, non le ha riportate lei?", ha chiesto Eleonora Daniele con fare inquisitorio. Al che l’avvocato ha replicato stizzito.

"Se legge bene tutto vedrà che io mi sono astenuto dal commentare", ha sottolineato. "Se le agenzie hanno avuto queste informazioni per vie traverse, io non posso saperlo. C’è il segreto istruttorio". E ancora, il legale della super-teste di Garlasco ha aggiunto: "Ci mancherebbe, certo che non sono stato io a diffonderle. Non ho capito il contenuto di questa domanda. È male informata, sono stato il primo a dire che c’è il segreto istruttorio. Non capisco dove voglia andare a parare. Lei ha insinuato cose che non sono vere".

La replica di fuoco di Eleonora Daniele

"Non ho insinuato nulla", ha risposto a questo punto la Daniele. "Ci sono dei testimoni qui, dei giornalisti". Ma l’avvocato Benvenuto si è subito intromesso: "Non mi interrompa, è maleducazione…La manipolazione a me non piace…È un’arte l’essere giornalisti, lei ha sbagliato grandemente oggi…Stendiamo un velo pietoso sulle sue domande e passiamo oltre".

Seccata e disturbata dal tono di Benvenuto, Eleonora Daniele ha quindi deciso di chiudere il collegamento. Non senza prima rifilare l’ultima tirata d’orecchi al suo ospite: "La maleducazione non la consento. La ringrazio delle sue risposte nelle quali non mi riconosco perché io non sono stata maleducata con lei. Le ho fatto delle domande e siccome anche noi abbiamo degli ospiti qui, la ringrazio con grande educazione per quello che ci ha voluto raccontare".

