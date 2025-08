Terrore per Eleonora Boi, morsa da uno squalo: la moglie di Gallinari (incinta) è in ospedale. Come sta La giornalista sportiva ex Mediaset e moglie del cestista azzurro è stata attaccata e morsa da uno squalo nel mare di Porto Rico: cos’è successo

Paura per Eleonora Boi. La giornalista sportiva e moglie di Danilo Gallinari è stata infatti morsa da uno squalo mentre nuotava nelle acque caraibiche di Porto Rico. Incinta del terzo figlio con il cestista azzurro, l’ex volto Mediaset è stata ferita a una coscia e si trova al momento in ospedale. Scopriamo cos’è successo nel dettaglio e come sta.

Eleonora Boi morsa da uno squalo: gli attimi di paura

La notizia è stata riportata da Wapa Tv e altri media locali: Eleonora Boi è stata attaccata da uno squalo mentre stava nuotando in mare, nelle acque di Isla Verde a Porto Rico, nel nordest dell’isola caraibica. Dopo le prime medicazioni la giornalista sportiva, 39 anni, è stata subito trasportata d’urgenza al Centro Médico di Río Piedras, nei pressi del luogo dell’incidente. Stando alle prime ricostruzioni Eleonora – incinta del terzo figlio con Danilo Gallinari – sarebbe stata ferita alla gamba destra, all’altezza della coscia. Secondo Nilda Jiménez, biologa del Dipartimento delle Risorse Naturali, in questo periodo gli squali nutrice "tiburon gata" sono in fase di accoppiamento e proprio per questo motivo nuotano anche in acque poco profonde.

La moglie di Danilo Gallineri è incinta: come sta ora

Eleonora Boi si trovava a Porto Rico dove il marito, il cestista italiano Danilo Gallinari, attualmente gioca nella squadra dei Vaqueros de Bayamón dopo la lunga esperienza in NBA. La coppia ha avuto dei figli ed Eleonora è incinta e sta aspettando la nascita del terzo. Come fatto sapere dalle autorità locali, la giornalista ed ex volto Mediaset al momento si troverebbe in ospedale, ma sarebbe fuori pericolo e le sue condizioni sarebbero stabili. Il commissario della polizia municipale di Carolina Rubén Moyeno, ha infatti fatto sapere che i primi soccorsi sono stati prestati immediatamente dopo l’incidente, invitando poi chiunque a segnalare immediatamente la presenza di squali nei pressi della spiaggia portoricana.

Attualmente, però, Danilo Gallinari si trova in Italia, dove è in ritiro con la Nazionale di Gianmarco Pozzecco in vista degli Europei di basket che inizieranno il prossimo 27 agosto e che si terranno tra Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia. Il cestista ed Eleonora stanno insieme da tantissimo tempo, ossia da quanto – dopo essersi ritrovati al termine di un periodo di crisi – hanno annunciato la prima gravidanza nel 2020.

