La notizia della rottura tra Elena D’Amario, celebre ballerina professionista del programma Amici, e Massimiliano Caiazzo, attore noto per il ruolo di Carmine Di Salvo nella serie Mare Fuori, ha recentemente fatto il giro dei media. La coppia, che aveva attirato l’attenzione dei fan per la loro relazione appassionata, sembra aver concluso la loro storia all’inizio dell’estate 2023.

La separazione tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la crisi tra i due era palpabile già da qualche mese, con voci di una separazione che si sono intensificate durante l’estate, quando entrambi sembravano aver preso direzioni diverse.

Sebbene nel 2022 abbiano trascorso insieme una vacanza speciale, festeggiando il compleanno di Massimiliano a bordo di una barca, quest’anno le cose sono cambiate. Il 28 agosto, Elena D’Amario non era presente al party di compleanno dell’attore, un’assenza che non è passata inosservata e che ha alimentato ulteriormente le voci di una rottura.

Non sono emerse dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati sui motivi della separazione, ma gli impegni professionali di entrambi potrebbero aver avuto un ruolo cruciale. Massimiliano Caiazzo, in un’intervista a TAG24, aveva dichiarato: "Questo periodo è fatto di esplosione di soddisfazioni sia dal punto di vista seriale sia cinematografico, ma resto con i piedi per terra e con la testa sul lavoro. Oggi può risultare difficile ritagliarmi dei momenti di intimità". Questa difficoltà nel conciliare vita privata e carriera potrebbe aver influito sulla fine della loro storia.

Amici 24: chi è il nuovo fidanzato di Elena D’Amario?

Dopo la rottura con Massimiliano Caiazzo, Elena D’Amario sembra aver ritrovato l’amore con un nuovo compagno. Tuttavia, la ballerina mantiene il massimo riserbo sulla sua nuova relazione. Ciò che sappiamo è che il nuovo uomo al suo fianco è una persona speciale, con cui Elena sta vivendo un periodo sereno e felice.

I fan sono curiosi di scoprire di più, soprattutto considerando che Elena è attualmente tra i giudici di Amici insieme ad Amadeus e Cristiano Malgioglio. Al momento, però, nessuna informazione ufficiale è stata rivelata sulla sua nuova fiamma. Resta da vedere se nei prossimi mesi la ballerina deciderà di rendere pubblica la sua storia d’amore o se continuerà a mantenere la sua vita sentimentale lontana dai riflettori.

