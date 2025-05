Colpaccio Mediaset: su Canale 5 la fiction italiana sale di livello Canale 5 punta su Alessandra Mastronardi e Max Tortora per rilanciare la produzione made in Italy con una serie tv thriller ad altissima tensione: Doppio Gioco

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Sta per arrivare su Canale 5 Doppio Gioco, una nuova fiction con al centro della scena Alessandra Mastronardi nei panni di Daria: 35 anni, passato turbolento e un talento unico, quello di ‘leggere’ le persone. Ma non è una qualità da mentalista… gliel’ha insegnata suo padre Pietro, interpretato da Max Tortora, morto in un’esplosione quando lei era bambina. O forse no? Perché proprio mentre Daria viene coinvolta dai Servizi Segreti per dare la caccia a un pericoloso narcotrafficante, scopre che l’uomo che cercano potrebbe essere proprio lui. Una roba da restare incollati allo schermo!

