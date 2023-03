Donatella Bianchi, politica addio: torna in Rai (ma per poco) La giornalista, candidata con il Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lazio, rinuncia all'incarico di consigliere: torna a Linea Blu (non per molto)

Sembra che la carriera politica di Donatella Bianchi sia durata come un gatto in tangenziale. La conduttrice di Linea Blu è stata infatti eletta nel Consiglio Regionale del Lazio durante le elezioni tenutesi nel febbraio 2023 con il Movimento 5 Stelle ma ora, meno di un mese dopo, pare che sia già pronta a lasciare il suo posto. Ma cosa sta succedendo?

Regione Lazio, Donatella Bianchi rinuncia all’incarico

Alla fine del 2022 Donatella Bianchi era stata individuata da Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle, come una delle possibili candidate alla presidenza della Regione Lazio. La giornalista e conduttrice si è quindi presentata alle elezioni regionali del 2023 nella lista della coalizione composta dal M5S e dal Polo progressista di sinistra e ecologista. Con un totale di 7mila voti personali, Bianchi si è posizionata al terzo posto tra i candidati della lista dietro ad Alessio D’Amato e a Francesco Rocca, eletto Governatore della Regione. Grazie ai voti ottenuti, Donatella Bianchi è entrata a far parte del Consiglio Regionale del Lazio. A meno di un mese dalle elezioni, tenutesi il 12 e 13 febbraio, la giornalista ha presentato le sue dimissioni, annunciando la sua volontà di rinunciare all’incarico che le era stato affidato al termine delle votazioni, di fatto prima ancora di iniziare il suo mandato.

L’aspettativa richiesta da Donatella Bianchi alla Rai si è quindi rivelata più breve del previsto, dato che la conduttrice è mancata soltanto per un totale di tre mesi. Stando a quanto riferito da La Stampa, infatti, la giornalista dovrebbe tornare al timone del suo storico programma di Rai 1, Linea Blu, già a partire dal mese di aprile. Una decisione, questa, non del tutto inaspettata: durante la campagna elettorale, infatti, aveva lasciato intendere che se non fosse stata eletta governatrice non sarebbe rimasta nell’opposizione, ma avrebbe rinunciato all’incarico per tornare a Linea Blu e al suo ruolo di Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Nel frattempo, il suo posto all’interno del Consiglio Regionale verrà affidato ad Adriano Zuccalà, ex sindaco di Pomezia sfiduciato nel 2022. Nonostante tutto, però, Bianchi sembra intenzionata a non dire definitivamente addio alla politica: il Movimento 5 Stelle potrebbe infatti puntare ancora una volta su di lei, in vista delle elezioni europee previste per il 2024.

Potrebbe interessarti anche