Donatella Bianchi candidata M5s: dalla Linea blu a quella gialla La giornalista ex presidente del WWF è stata annunciata da Giuseppe Conte come candidata pentastellata alla Regione Lazio: la carriera dalla tv alla politica

Fonte: Rai

Niente alleanza coi democratici e il nome tanto atteso: sarà Donatella Bianchi la candidata del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio in vista delle elezioni regionali del 2023. Ad annunciarlo è il leader pentastellato Giuseppe Conte in un’intervista all’Avvenire: "Incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale". Per la giornalista ex presidente del WWF si apre così una nuova fase della sua carriera: dopo gli anni in tv – che l’hanno consacrata soprattutto come volto di Linea Blu su Rai 1 – e i numerosi impegni socio-ambientali, ecco l’inizio dell’avventura politica.

Donatella Bianchi, dalla televisione alla politica

La carriera tv di Donatella Bianchi inizia prestissimo: a soli 15 anni la spezzina classe 1963 è uno dei talenti scoperti dal mitico Corrado, che la porta prima a Domenica In su Rai 1 poi a Gran Canal su Rai 2. Nasce così in Donatella la passione per la televisione e per il giornalismo: dopo l’iscrizione all’albo sarà inviata speciale di Sereno variabile fino al 1992, mentre l’anno successivo collaborerà con TGR Lazio sia per una rubrica dedicata all’agricoltura sia come conduttrice.

Nel 1994 firma come autrice e conduce Linea blu, storico programma di divulgazione culturale dedicato all’ambiente e soprattutto al mondo marino, valorizzando la cultura del mare (ma anche di fiumi e laghi) e sensibilizzando su problemi e culture del Mediteraneo. Donatella Bianchi (che dal 2014 è anche Presidente del WWF e dal 2019 del Parco nazionale delle Cinque Terre) diventa l’anima e il vero e proprio simbolo della trasmissione, che condurrà su Rai 1 fino al 2022.

Oggi martedì 27 dicembre 2022 l’annuncio di Giuseppe Conte. Donatella Bianchi sarà la candidata della coalizione composta da Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Coordinamento 2050, andando a definire il quadro politico definitivo con la chiusura a una possibile alleanza PD e democratici.

Come dichiarato da Andrea Casu, deputato democratico, per la giornalista si chiude purtroppo la carriera televisiva, con l’addio forzato a Linea blu:

"Ovviamente ora non può più condurre Linea Blu. Fa una scelta politica che rispettiamo, ma è una scelta definitiva. La Rai non ha le porte girevoli."

