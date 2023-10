Domenica In e Da noi...A ruota libera: tutti gli ospiti del 29 ottobre Tutte le anticipazioni sui due programmi più attesi dei pomeriggi invernali di Rai 1, alla conduzione Mara Venier e Francesca Fialdini con tanti ospiti

Le domeniche in Italia sono sempre state sinonimo di relax, svago e intrattenimento, e due programmi televisivi amatissimi contribuiscono a rendere queste giornate ancora più speciali. Domenica In e Da Noi… A Ruota Libera sono due appuntamenti imperdibili per gli spettatori italiani, ognuno con il proprio stile e contenuti unici, ecco tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni di Domenica In

Tra i protagonisti di questa puntata, ci saranno nomi di grande risonanza nel mondo dello spettacolo italiano. Il regista di fama internazionale Ferzan Ozpetek si unirà al cast, condividendo le sue esperienze e progetti. Paola Cortellesi, invece, regalerà al pubblico momenti di comicità e intrattenimento. Tullio Solenghi e Massimo Lopez, due degli artisti comici più amati d’Italia, sveleranno dettagli sul loro nuovo lavoro teatrale. Questa coppia comica sarà coinvolta in un gioco dedicato ai 70 anni della televisione, insieme alla padrona di casa Mara Venier e alla conduttrice Barbara Foria.

In questa puntata, il pubblico avrà anche il piacere di assistere a una lunga intervista a una vera icona dello spettacolo italiano, Lino Banfi. Il "nonno d’Italia" è tornato in televisione come concorrente di Ballando con le Stelle, e la sua partecipazione sarà un mix di emozioni e spettacolo. Lino Banfi rivelerà anche ricordi dei suoi inizi nell’avanspettacolo, regalando un tuffo nella storia del nostro intrattenimento.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché la puntata di Domenica In ospiterà anche il leggendario gruppo britannico dei Take That, che porterà il loro carisma e la loro musica sul palco del programma, offrendo ai telespettatori un tocco di fama internazionale.

Le anticipazioni di Da Noi… A ruota libera

Francesca Fialdini accoglierà ospiti di grande spessore. Da Franco Nero, un‘icona del cinema nazionale e internazionale a Elisa Isoardi, celebre conduttrice televisiva. Paola Minaccioni parlerà del suo coinvolgimento in La Guerra del Tiburtino III, un film di grande attualità. Infine, Miss Swirl, il nome d’arte di Sara Meucci, una modella internazionale, svelerà la sua ispiratrice storia di accettazione, passandro per la Tricotillomania.

Sia Domenica In che Da Noi… A Ruota Libera promettono di regalare momenti indimenticabili e ispirazione, ognuno nel proprio stile distintivo.

Dove e quando vedere Domenica In e Da noi…A ruota libera

Domenica In e Da noi…A ruota libera andranno in onda domenica 29 ottobre su Rai 1. Si parte all 14 con il programma di Mara Venier che passa il testimone passa a Francesca Fialdini, dalle 17.20. Come sempre, tutte le puntate sono disponibili anche in steraming e on demand su RaiPlay.

