Domenica In e Da noi... A ruota libera - Anticipazioni e ospiti del 15 ottobre Tutte le anticipazioni sui due programmi più attesi dei pomeriggi invernali di Rai 1, alla conduzione Mara Venier e Francesca Fialdini con tanti ospiti

Come ogni domenica tornano due appuntamenti attesissimi, che ormai segnano un momento imperdibile dei pomeriggi autunnali. Domenica In e Da noi…A ruota Libera, vanno in onda con tante novità, ospiti e intrattentimento assicurato. Come sempre a condurre i programmi troviamo le amatissime padrone di casa Mara Venier e Francesca Fialdini.

Domenica In, ospiti e anticipazioni

Durante una conferenza stampa dedicata, Mara Venier ha rivelato il suo progetto di portare Domenica In in tour nei teatri di tutta Italia una volta ogni due mesi. Anche se attualmente è un progetto in fase sperimentale, nel frattempo possiamo aspettarci nuovi ospiti speciali nella puntata del 15 ottobre, che sono già stati anticipati.

La prossima puntata di Domenica In promette una lista di ospiti speciali molto attesi. Nella puntata del 15 ottobre, sono previsti ospiti musicali di rilievo, Paola e Chiara, che hanno fatto ritorno alla ribalta con il brano Furore. Ma la varietà degli ospiti non si ferma alla musica: l’attore Pierfrancesco Favino sarà presente per parlare del suo nuovo film Maria, che racconta la storia emozionante di Maria Callas, con Angelina Jolie nel ruolo principale. Inoltre, Me contro Te, Lui e Sofi, parteciperanno per promuovere il loro nuovo film a tema Halloween, Vacanze in Transilvania, diretto da Gianluca Leuzzi. La puntata promette di offrire emozioni e ospiti eccezionali, rendendola un appuntamento imperdibile per il pubblico.

Da noi… A ruota libera, ospiti e anticipazioni

Nell’episodio in arrivo, inizieremo con Alessandro Preziosi, noto attore teatrale e cinematografico, in scena con Aspettando Re Lear, uno spettacolo teatrale che è anche suo adattamento e regia, presentando opere di Michelangelo Pistoletto.

Successivamente, sarà la volta di Bianca Guaccero, attrice e conduttrice, che presto sarà al timone di Liberi Tutti, un nuovo programma ambientato nel mondo delle escape room su Rai 2. L’episodio ospiterà anche Maria Chiara Giannetta, vincitrice del Nastro d’argento come Miglior attrice protagonista per il suo ruolo in Blanca, che ha ripreso il ruolo nella serie Blanca 2 in onda su Rai 1. Infine, sarà presente Diego Gastaldi, ex atleta paralimpico che ha perso l’uso delle gambe in un incidente ma ora viaggia per il mondo da solo con la sua cagnolina, a bordo di un camper da lui progettato.

Quando e dove vederli

Oggi, domenica 15 ottobre, l’appuntamento sarà su Rai 1 alle ore 14 con Domenica In, e alle 17.20 circa con Da noi… a ruota libera. Entrambi i programmi saranno poi disponibili sia in contemporanea che on demand sulla piattaforma RaiPlay.

