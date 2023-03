Domenica In con Pupo, Sgarbi e Albano: le emozioni e i brividi della puntata dedicata ai papà In occasione della ricorrenza di san Giuseppe, Mara Venier ha messo in risalto a Domenica In il rapporto tra padri e figli. Tra gli ospiti: Pupo, Sgarbi, Albano

Grandi emozioni su Rai 1 durante la puntata di Domenica In di oggi, 19 marzo, tutta dedicata alla festa del papà e al rapporto fra gli ospiti in studio e i propri figli (e viceversa). Non è un caso che Mara Venier abbia invitato Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, con la figlia Clara, Albano Carrisi e i suoi tesori Yari e Jasmine, Vittorio Sgarbi accompagnato dalle figlie Evelina e Alba, e tanti altri. Vediamo insieme cosa è successo nel corso della 27esima puntata di Domenica In e cosa è emerso di nuovo sulla vita dei personaggi ospitati da "zia Mara".

Gli ospiti di Domenica In

La puntata si apre con Pupo che entra in studio sulle note di "Gelato al cioccolato" e si dice emozionato. L’uomo ha raccontato di un periodo della sua esistenza piuttosto burrascoso – quando era dipendente dal gioco d’azzardo – e ha fatto un appello alle persone a casa: "Si può uscire da questa dipendenza, è faticoso ma ce la si può fare".

Pupo ha ricordato anche il giorno in cui la sua vita è cambiata: "Un sabato notte, tornando da un casinò di Venezia e pieno di debiti, senza un futuro certo, mi fermai sul viadotto che divide l’Emilia Romagna dalla Toscana, parcheggiai la mia Jaguar e scesi dall’auto per porre fine alla mia vita. In quel momento passò un tir che provocò un tale spostamento d’aria che anche la mia macchina si spostò, risvegliandomi dall’oblio in cui ero caduto, e pensai: ‘Ma cosa sto facendo?’. Risalii in macchina e a settembre dello stesso anno mi venne proposta una conduzione. Così ripartì la mia vita". Dopo il suo racconto, la Venier si è avvicinata a Pupo per abbracciarlo, creando un momento ricco di pathos.

Pupo, padre di 3 figlie, ha affermato che i due grandi amori della sua vita sono la moglie Anna e Patricia Abati, la sua compagna da 24 anni. "Non è facile tenere testa a una famiglia allargata, ma amo talmente la famiglia che distruggerla per me sarebbe come andare contro natura", ha rivelato il cantante, che ha condannato anche la facilità con cui si tende a giudicare la vita altrui. Stando alle parole delle figlie Clara, Ilaria e Valentina, l’uomo è sempre stato presente nella loro vita, e per questo motivo l’hanno ringraziato in diretta, via collegamento e in studio. Il 14 aprile partirà con un nuovo tour per l’Italia e il mondo, con tappa anche in Australia, e in vista del suo viaggio ha cantato in diretta una canzone inedita con Clara.

Vittorio Sgarbi colpisce ancora

Il secondo ospite di Domenica In è Vittorio Sgarbi. Per il pubblico è diventata un’occasione per ricordare il passato e le varie situazioni in cui la Venier e il critico si sono scontrati in televisione nel corso degli anni, e qualche volta "baciati". L’ospite si è anche difeso circa le polemiche riguardanti quella che è stata presa come un’offesa a Michele Bravi durante il Festival di Sanremo: "Ho detto che è ‘tutto femmina’, ma mi riferivo al suo portamento, all’eleganza. Non ho nulla contro gli omosessuali, né ho detto che lo sia". "Mio padre è lo scrittore più tardivo della storia, e ha pubblicato un libro dedicato a mia madre Lina, sua moglie". Nel testo si legge: "Di un futuro in cui tu non ci sei non so cosa farmene", eppure Sgarbi, nonostante l’amore intenso fra i genitori, è ancora uno scapolone, perché? Il critico ha risposto: "Sono un maschio". Anche questa volta il giornalista non ha mancato di lasciarsi andare a battute poco decorose, tra cui ne emergono due: "L’ultima figlia, Evelina, è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me" e "Quelle del 2000 sono tutte tr**e". Il critico d’arte si è poi scusato pubblicamente con Mara Venier e le persone che seguono il programma.

Per quanto riguarda i figli, Sgarbi ha detto: "Il rapporto con Carlo è buono, ma mi chiama Genitore perché io non sono il papà, io l’ho generato". Secondo Alba e Evelina, che l’hanno raggiunto in studio e si sono sedute al suo fianco, il padre è molto dolce e presente: "Magari non fisicamente, ma c’è sempre stato". La Venier ha provato a fare un test a Sgarbi per capire se l’uomo conosce le proprie figlie, ma quest’ultimo ha ammesso di non ricordare la data del loro compleanno e nemmeno chi sia la più giovane delle due. Le domande proseguono e si scopre che Evelina è una grande fan di Albano. Così i due vengono presentati l’uno all’altra con grande commozione della donna.

La battuta di Yari, il figlio di Albano

Dopo la pubblicità, ritroviamo in studio Albano Carrisi: il cantante parla dell’amicizia con la Venier, e pare ci sia una tale confidenza fra i due da potersi ritenere fratello e sorella. Del padre, Don Carmelo, Albano ha raccontato di aver imparato tutto ciò che c’era da imparare per diventare un uomo onesto grazie a loro, sua madre e suo padre, entrambi definiti straordinari. Con i suoi figli dice di avere un rapporto amorevolissimo, ma che non è stato facile stare dietro alla famiglia per via dei vari impegni.

Il figlio Yari ha detto che ci sono stati contrasti in passato con il padre: hanno avuto esperienze diverse, ma il vero problema si è sempre verificato in sala di incisione e, secondo l’uomo, è una cosa che accomuna tutte le band. Carrisi ha rivelato che gli piacerebbe vedere i suoi figli uniti ogni giorno, ma che, nonostante vivano in luoghi diversi, sono insieme almeno mentalmente. Yari, scherzando sul fatto che il padre ha messo al mondo i figli a distanza di due anni circa l’uno dall’altro, ha affermato che Albano avrebbe già in programma altri 4 o 5 figli per poi, sempre con umorismo, rincarare la dose: "Li produce come se fossero sue canzoni!". Albano ha cantato un brano dedicato al padre, con Yari e Jasmine accanto a lui sul palco, per poi duettare con il figlio sulle note dei suoi successi più famosi.

Il nuovo duo e l’omaggio a Little Tony

Seduti sulle poltrone di Domenica In anche Nek e Francesco Renga, che si considerano amici fraterni. Renga dice che il padre gli ha insegnato a cucinare e a farsi strada nel mondo, mentre Nek ricorda il padre, scomparso nel 2012, come un amante della terra e della cucina, anche se non era bravo a cucinare. I due sono diventati un duo, e hanno ammesso: "Non era programmato. Abbiamo sentito l’uno le canzoni dell’altro e abbiamo pensato: ‘Perché non crearci un nostro repertorio?!’". Il tour partirà a luglio nella Capitale, per poi estendersi in tutta Italia.

La puntata di Domenica In del 19 marzo si è conclusa con un omaggio a Little Tony e la figlia, Cristiana Ciacci, in studio insieme ai cinque figli, nipoti del cantante: Mirko, Mattia, Melissa, Melania e Mattia. "Siamo stati sempre insieme. C’è stata tanta assenza, ma abbiamo anche condiviso molte cose", ha detto la Ciacci. La figlia, dopo le lettere d’amore dei suoi pargoli e accompagnata dalla sua band Little Tony Family, si è esibita nel brano "Mai più soli", scritto appositamente per lei e suo padre.

