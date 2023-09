Di4ri, la stagione 2 sbarca su Netflix: trama, cast, nuovi personaggi Tutto sulla seconda stagione della serie adolescenziale italiana più amata, disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix dal 14 settembre 2023

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La serie tv Di4ri sbarca ufficilmente sulla piattaforma di streaming Netflix con una nuova emozionante stagione. La seconda stagione sarà disponibile in Italia a partire dal 14 settembre, mentre successivamente sarà rilasciata in tutti i Paesi in cui il servizio di Netflix è attivo. Il trailer dei primi 7 episodi della seconda stagione è stato pubblicato da Netflix, accompagnato dalla canzone "Castello di sabbia", il nuovo singolo di LDA, che funge da colonna sonora della serie.

Le anticipazioni della nuova stagione di Di4ri

La trama della serie ruota attorno ai protagonisti che sono ora nella classe 3°D della scuola. Questi personaggi includono Pietro, interpretato da Andrea Arru, Livia, interpretata da Flavia Leone, Isabel, interpretata da Sofia Nicolini, Daniele, interpretato da Biagio Venditti, Monica, interpretata da Federica Franzellitti, Giulio, interpretato da Liam Nicolosi, Mirko, interpretato da Pietro Sparvoli e Arianna, interpretata da Francesca La Cava.

Nella seconda stagione di DI4RI, scopriremo cosa è successo alla classe 2°D dopo l’occupazione e se sono rimasti tutti insieme alla scuola di Marina Piccola. Inoltre, vedremo se Livia ha perdonato Pietro dopo aver scoperto della scommessa. Un nuovo personaggio, Bianca, la cugina di Giulio, si unirà al gruppo con il suo talento e il suo spirito solare, riuscendo a integrarsi perfettamente.

Cosa succederà nella seconda stagione?

In questa stagione siamo ufficialmente arrivati all’ultimo anno di medie dei protagonisti, un anno sicuramente pieno di sfide. Al termine dell’anno scolastico dovranno infatti affrontare l’esame di terza media, un momento importante che segnerà la direzione del loro futuro. Come affronteranno il dopo? Riusciranno a restare amici anche prendendo strade diverse?

La costante sarà la rottura della quarta parete, con i protagonisti che si rivolgeranno direttamente agli spettatori. Ogni episodio seguirà la solita metodologia narrativa, affrontando le vicende di uno dei nove protagonisti, raccontando le vicende scolastiche attraverso il suo punto di vista e affrontando in modo moderno e realistico la sua storia personale, che sarà come sempre plausibile e veritiera. I temi affrontati spazieranno dalla ribellione, all’ansia per il futuro, all’affermazione di sé, al bullismo femminile, fino all’amicizia e le prime cotte. La verità e il realismo con cui sono state raccontate le storie e le emozioni dei ragazzi nella prima stagione saranno un punto di forza anche nella seconda.

Quando e dove vederla

Di4ri 2 arriva sulla piattaforma di streaming Netflix giovedì 14 settembre con tanti nuovi ed emozionanti episodi, il trailer è già disponibile.

Potrebbe interessarti anche