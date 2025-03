Denny Mendez, chi è il compagno Gerolamo Cangiano. Il lavoro prestigioso e la proposta dell’ex davanti a John Travolta La modella dominicana, ex Miss Italia 1996, è stata legata per quasi dieci anni al produttore cinematografico Oscar Generale. Poi la rottura e il nuovo amore improvviso.

Sarà ospite oggi nel salotto de La Volta Buona, Denny Mendez, ex Miss Italia 1996 e attrice di livello internazionale. La Mendez ha avuto una lunga relazione con il produttore cinematografico Oscar Generale, da cui è nata anche una figlia, India Nayara. Poi la rottura, improvvisa, nel 2022, e l’amore che è tornato a bussare alla porta delle modella dominicana. A marzo 2024, infatti, è stata resa pubblica la relazione tra Denny e il deputato di Fratelli d’Italia (nonché imprenditore nautico) Gerolamo Cangiano. E al momento pare che il loro rapporto proceda a gonfie vele. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Denny Mendez, l’amore con Oscar Generale e la figlia India Nayara

Denny Mendez, l’ex modella dominica che ha trionfato a Miss Italia 1996, si è fatta strada negli anni come attrice. Prima nella soap "Un posto al sole", dove dal 2003 al 2005 ha interpretato la parte di Barbara Cifariello, poi in "Provaci ancora prof" e in piccoli ruoli internazionali come "Ocean’s Twelve" (2004), "Speed Kills" e "Trading Paint" (questi ultimi entrambi con John Travolta). Nel frattempo, la Mendez si è legata sentimentalmente al produttore cinematografico Oscar Generale, noto soprattutto per la sua collaborazione con Dario Argento nel film "Giallo".

Memorabile è stata la proposta di matrimonio di Generale, arrivata nel 2014 sul red carpet del Cannes Film Festival, davanti agli occhi (increduli) di John Travolta e della moglie Kelly Preston. Due anni dopo, nel 2016, Denny Mendez e Generale hanno avuto una figlia, la piccola India Nayara. Il rapporto d’amore però si è logorato negli anni, finché i due non hanno deciso di troncare la relazione nel 2022. "Come tutte le favole hanno un inizio e una fine", aveva scritto all’epoca Generale, sul suo profilo Facebook, "reputo Denny una brava mamma, ma purtroppo devo comunicarvi che la nostra vita ha preso direzioni diverse. Saremo comunque uniti nel nostro dovere di genitori. Chiedo a tutti la cortesia di rispettare la nostra privacy".

La nuova relazione tra Denny Mendez e Gerolamo Cangiano

Nel 2024, a marzo, è arrivata la notizia clamorosa. Denny Mendez ha ufficializzato il rapporto con Gerolamo Cangiano, dopo che i due erano stati ‘pizzicati’ all’Ariston, seduti vicini in platea. È stata proprio l’ex modella, ospite a Storie di donne al bivio, a confermare la storia d’amore, rivelando che lei e "Gimmi" (cioè Gerolamo) si stavano frequentando da un po’. In seguito, la Mendez ha anche aggiunto che la loro frequentazione era iniziata come un semplice gioco, per sfociare poi in qualcosa di più serio.

Chi è Gerolamo Cangiano, il compagno di Denny Mendez

Gerolamo Cangiano, attuale compagno dell’ex Miss Italia Denny Mendez, è un deputato di Fratelli d’Italia dal 2022. È originario di Genova, si è laureato in Legge e svolge anche il ruolo di professore di economia e diritto. Oltre a ciò, Cangiano è CEO di un’importante società nautica. Alcuni si ricorderanno di lui per un episodio, in particolare, che fece discutere nel lontano 2020. Allora, infatti, Gerolamo Cangiano finì al centro della bufera per aver pronunciato la famosa frase dannunziana "Me ne frego", nel corso della sua campagna elettorale. Quanto al suo rapporto con Denny Mendez, il politico ha affermato di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine. E chissà, a questo punto il matrimonio tra i due potrebbe non essere troppo lontano.

