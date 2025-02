Dalla Strada al Palco, le pagelle: Bianca Guaccero star (8), Nek sfiora il disastro (5), Paolantoni porta leggerezza (9) Promossi e bocciati della quarta puntata dello show del venerdì sera di Rai 1: tra omaggi, siparietti e gaffe, brillano Francesco Paolantoni e gli altri ex Ballando.

Valentina Di Nino

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Nuovo venerdì sera di festa, leggerezza e arte di ogni genere su Rai Uno nella prima serata del 31 gennaio 2025 con la quarta puntata di Dalla Strada al Palco, condotto dalla strana ed energica coppia formata dal veterano Nek e dalla esplosiva new entry Bianca Guaccero. I due entrano in scena sulle note di un brano adrenalinico come Jump! per aprire le danze e presentare i "passanti importanti" della puntata, che sono Francesco Paolantoni e Marisa Laurito. Nel corso della puntata però, arrivano anche I Cugini di Campagna e, proprio sul rush finale, a sorpresa spunta sul palco pure Nina Zilli.

Tra siparietti, lanci spiritosi, balletti e canzoni, il piatto forte della serata rimangono comunque gli artisti di strada, ognuno con un proprio brillantissimo talento e anche una storia da raccontare. Dall’arpista con un’infanzia difficile che, a un certo punto, non ci sente più al ragazzo che disegna sulla sabbia con il trauma di un incendio che gli ha divorato la casa, fino alla ragazza cantante di strada sostenuta dalla madre nell’inseguire i suoi sogni. Vediamo ora, a nostro sindacabilissimo giudizio, quali sono stati i momenti migliori e quelli più discutibili della serata, con le pagelle della puntata di Dalla Strada al palco di venerdì 31 gennaio 2025.

Dalla Strada al Palco, pagelle 31 gennaio 2025

Francesco Paolantoni scatenato tra i bambini, voto: 9. Questa settimana abbiamo avuto l’impressione che qualcuno abbia dato a Francesco Paolantoni il dono dell’ubiquità: da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, a Stasera tutto è possibile da Stefano De Martino e, per chiudere, stasera da Nek e Bianca Guaccero a Dalla Strada al Palco. Dove lo metti sta, e ci sta anche bene. Questa sera per esempio, aggiunge leggerezza alla serata, soprattutto quando decide di divertire e divertirsi in mezzo alla tribuna dei bambini-opinionisti che sono uno degli elementi più simpatici del programma. Inutile dire che, a fare caciare in mezzo ai più piccoli, il comico napoletano sembra trovarcisi particolarmente a proprio agio. Tanto che, per riportarlo all’ordine, e soprattutto per convincerlo a tornare alla sua postazione ad adempiere il dovere del voto, deve intervenire il conduttore: "Tu devi tornare al tuo posto!" lo redarguisce Nek che riesce, faticosamente, a farlo rientrare nei ranghi.

Bianca Guaccero celebra Raffaella Carrà, voto: 8. Quando l’abbiamo incontrata prima dell’inizio di Ballando con le Stelle e le abbiamo chiesto dei suoi sogni nel cassetto, Bianca Guaccero ci ha parlato del grande varietà televisivo di un tempo, dell’ammirazione per Raffaella Carrà rappresentante massima di quel tipo di tv, e di essersi fatta anche un tatuaggio ispirato alla grande conduttrice e ballerina, citando di nuovo la famosa telefonata in diretta con cui la Carrà la sorprese e la inondò di complimenti. Stasera, grazie a un bravissimo artista, Andrea Arena, che disegna sulla sabbia "quadri" ispirati alle canzoni della showgirl, Bianca Guaccero ha l’occasione di dedicare un numero all’artista che tanto la ispira, e che le viene benissimo. "Che emozioni, grazie Raffaella!", esclama emozionata alla fine dell’esibizione. E un numero così, a dir la verità, ce lo aspettavamo prima o poi in questo show di prima serata, e siamo contenti di averlo finalmente visto.

Serata reduci di Ballando con le Stelle, voto: 7,5. Questo Ballando con le Stelle non finisce mai! Scherziamo naturalmente, ma questo venerdì sera su Rai Uno sembra un incontro tra reduci dell’ultima, movimentata edizione. Vediamo infatti in momenti diversi, la regina di quest’anno, Bianca Guaccero, poi come detto, Francesco Paolantoni, concorrente simpatico e sfortunato, vittima anche di infortunio, i Cugini di Campagna, ovvero i primi eliminati, e la regina della sfortuna di questa edizione Nina Zilli, perseguitata da fratture e guai vari che l’hanno costretta a lasciare troppo presto la competizione in cui sembrava essere una delle concorrenti più accreditate per la vittoria. Comunque stasera li abbiamo visti tutti sereni e in forma, reduci senza troppi strascichi.

Nek sfiora il disastro, voto: 5. Se dobbiamo dare un voto negativo, lo diamo a Nek per l’ansia che ci ha causato sul finale quando, forse volendo dimostrarsi all’altezza dell’audacia della compagna Bianca Guaccero, ha millantato una dimestichezza – che non sembrava realmente possedere – con lo skateboard, salendoci in modo rischiosamente incerto, proprio nel momento in cui sulla scena c’era anche un tavolo con diversi bicchieri ad uso di un padre e un figlio che li "suonano" nelle piazze del Trentino. La combinazione dei due elementi scenici non lasciava presagire niente di buono, per fortuna la dimostrazione di abilità sullo skate è naufragata dopo pochi secondi, evitando il disastro.

