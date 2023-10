Da noi a ruota libera, Franco Nero si commuove per la sorpresa del suo grande amore

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Franco Nero commosso nel salotto di Francesca Fialdini. Ospite di Da noi… a ruota libera, l’interprete dell’indimenticabile Django si emoziona visibilmente per una grande sorpresa A fargli luccicare gli occhi con una lacrimuccia è il toccante messaggio, ricevuto durante la lunga intervista in studio dalla sua compagna di una vita, l’ attrice britannica Vanessa Redgrave.

Franco Nero è stato ospite di ‘Da noi… a ruota libera’, e si è aperto raccontando tanti ricordi e svelando tanti aneddoti inediti nella lunga intervista con Francesca Fialdini. D’altronde, gli argomenti, con un personaggio così non mancano di certo, basti pensare alla sua lunga e prestigiosa carriera: dal successo di ‘Django’ in a soli ventisei anni, quando l’attore diventa una vera e propria icona del genere spaghetti western con un personaggio omaggiato pochi anni fa anche dal grande fan Quentin Tarantino, fino alle esperienze con i grandi autori del cinema internazionale, nomi come Buñuel e Fassbinder. Una carriera lunga e ininterrotta che oggi lo porta a poter vantare una filmografia che conta oltre duecento titoli di opere cinematografiche e numerose serie televisive.

Ma se la carriera ha avuto un ruolo di primo piano nella lunga vita di Franco Nero, un posto speciale l’ha senz’altro avuto anche la storia d’amore da romanzo con l’attrice britannica Vanessa Redgrave. Franco e Vanessa si sono incontrati nel 1967 sul set del film ‘Camelot’, e fu amore a prima vista. Dalla loro unione è nato un figlio, Carlo Gabriel, che coltiva anche lui la stessa passione dei genitori muovendosi nel mondo dello spettacolo. Il rapporto con la Redgrave, sebbene la relazione sentimentale si sia interrotta dopo poco dalla nascita del figlio, in realtà è continuato sotto forme diverse. Matrimoni e nuovi amori hanno fatto seguito al loro primo incontro, ma quarant’anni dopo, proprio come in una favola, nel 2006, si sono pienamente ritrovati, una riconciliazione mantenuta inizialmente segreta, resa pubblica tre anni più tardi.

Da allora, i due sono stati di nuovo inseparabili e rimangono uniti ancora oggi. Tanto è vero che l’attrice ha sorpreso Franco Nero con un videomessaggio profondo e appassionato durante ‘Da noi…a ruota libera’, emozionando l’attore: "Caro mio, penso a te ogni giorno. Non ci vediamo spesso, avrei desiderato trascorrere più tempo con te… ma i miei polmoni non funzionano adeguatamente, come ben sai", ha rivelato la Redgrave. "Abbiamo sempre cercato di dare il massimo, ci sono stati momenti meravigliosi… davvero eccezionali!", ha ricordato l’attrice. "Sono ormai vicina alla fine, ho 86 anni, molto più di te! Ti auguro una lunga e felice vita, caro mio… ti tengo nel mio cuore".

A queste parole e alle emozioni che suscitano gli occhi di Franco Nero si riempiono inevitabilmente di lacrime.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche