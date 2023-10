“Da grande”, il film cult con Renato Pozzetto e una (irriconoscibile) Ilary Blasi Tutte le curiosità, le info e i segreti del film del 1987 che (forse) ispirò l’americano “Big”, compreso il ruolo nascosto di Ilary Blasi

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Nel film Da Grande (in onda stasera su Cine 34), Renato Pozzetto è Marco Marinelli, bambino di otto anni che si sente trascurato dai genitori, alle prese con i loro problemi. A scuola i compagni lo prendono in giro, mentre lui è invaghito della sua maestra Francesca. Insoddisfatto, esprime il desiderio di diventare grande, e funziona! Ma la vita da adulto non è come si aspettava. Per mantenersi è costretto a fare il babysitter (anche per una giovanissima Ilary Blasi, al debutto assoluto), prima che la sorellina venga in suo aiuto.

Scopriamo le cose da vedere sul film del 1987 prima di (ri)vederlo stasera in tv: dalla trama, al cast, dalle location, alle curiosità su un cult della commedia italiana.

