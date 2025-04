Costanza, feroci critiche social all'ultima puntata della serie: "Ma che razza di finale è" Tantissimi i commenti delusi sul web per la fine della serie: "Mi aspettavo decisamente di più".

Il pubblico di Rai 1 è rimasto molto deluso dal finale di stagione di Costanza. Ieri sera, domenica 13 aprile 2025, è infatti andata in onda l’ultima puntata della serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, in scena sul primo canale dal 30 marzo scorso. La fiction raccontava le vicende di Costanza Macallè, interpretata da Miriam Dalmazio, anatomo patologa e madre single, che dalla Sicilia si è traferita a Verona per lavoro. Nel capoluogo veneto vive anche Marco (Marco Rossetti), ex della protagonista e padre di sua figlia Flora: l’uomo, però non sa di essere genitore, e lo scopre solo all’arrivo di Costanza in città, quando la donna glielo confessa spinta dal desiderio della bambina di conoscerlo. Tra i due pare che il sentimento non sia finito, nonostante siano entrambi impegnati con altre persone e nel finale, quando lei confessa il suo amore per lui, non accade nulla: nessun bacio, abbraccio, nessuna scena carica di pathos che attendevano i telespettatori. Ed è proprio per questo che sui social, in tantissimi hanno criticato l’ultima puntata, sperando che sia stata solo una scena che pre annuncia una seconda stagione.

Social delusi dal finale di Costanza: "Mi aspettavo decisamente di più"

La prima stagione di Costanza ha chiuso con il 21,9% di share e 3 milioni e 711mila spettatori incollati alla Tv. Nonostante questi numeri, però, la fiction di Rai 1 è stata fortemente criticata sui social, per il suo finale deludente. In molto si aspettavano infatti che tra i due protagonisti, Costanza e Marco, scattasse qualcosa, specie dopo la profonda dichiarazione d’amore di lei, ancora innamorata dopo sette anni dal loro primo incontro. E invece nulla, dopo le struggenti parole dell’anatomo patologa, l’inquadratura si sposta verso l’alto e la serie finisce.

Tanti i commenti delusi su X: "Ok quando era uscita ero contentissima, ma ad oggi, vedendo l’ultima puntata, non mi ha entusiasmato molto. Mi aspettavo decisamente di più", "Neanche il bacio tra Marco e #Costanza ci avete dato, ma che razza di finale è?", "Almeno un bacio…sarebbe rimasto comunque un finale aperto con tante cose da sistemare ma con un minimo (indispensabile) di soddisfazione per il pubblico… Si può definire questa cosa un ‘finale di stagione’?", "Cos’è questo finale cosi de**erda?", "Questa è una delle ragioni per cui non guardo né film né serie: i finali ad ca**um", "Ma daiiiii che cavolo..io ora un anno ad aspettare Costanza e Marco…uffa".

