Stasera in TV (1 agosto), cosa vedere: Canale 5 gioca il jolly Michelle Hunziker contro le Olimpiadi Non sai cosa vedere stasera in tv? Noi ti segnaliamo il meglio della prima serata, troverai sicuramente il programma più adatto alle tue esigenze

Scopri il meglio che la serata ha da offrire in chiaro, dal consueto appuntamento con Chicago Med, in prima visione su Italia 1 con la nona stagione della serie, fino al nuovo appuntamento con le Olimpiadi e le tante sfide a cui assisteremo su Rai 2. Anche questa settimana la sfida tra i canali si fa agguerrita grazie al ritorno in replica di Michelle Hunziker con il suo varietà Michelle Impossible pieno di risate e amici, ma l’impressione è che lo show della conduttrice elvetica finirà col raccogliere poco al cospetto dei giochi olimpici, che ormai da giorni dominano la serata televisiva sulla seconda rete. Ecco quindi cosa vedere stasera in TV, giovedì 1 agosto 2024 in prima serata.

