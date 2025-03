Stasera in TV (venerdì 28 marzo), i consigli di Libero Magazine: The Voice Senior o Tradimento Niente Can Yaman nemmeno stasera, ma una nuova puntata di Tradimento e Liam Neeson su Italia 1. Ecco i suggerimenti di Libero Magazine per la serata televisiva di venerdì 28 marzo.

Il weekend è appena iniziato ed eccoci pronti a consigliarvi su quali programmi Tv puntare stasera, venerdì 28 marzo. Su Rai 1 ritorna il talent show The Voice Senior, con Antonella Clerici e i mitici 4 coach, mentre Canale 5, manda in onda un nuovo appuntamento con Tradimento. La soap, invece del suo appuntamento domenicale viene trasmessa oggi e prende il posto della seconda puntata de Il turco prevista per stasera, ma che non vedrà luce fino ad aprile.

Su Rai 3 troviamo Monica Maggioni con il suo NewsRoom e i fatti di rilevanza globale raccontati dalla conduttrice con rigore giornalistico. Rete 4 va in onda con l’attualità di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, padroni di casa di Quarto Grado: nella puntata di stasera si parlerà soprattutto dei casi di Pierina Paganelli e Liliana Resinovich. E infine, per tutti i fan di Liam Neeson, Italia 1 trasmette ancora una volta il film dall’animo action ‘Io vi troverò’. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

