Cosa vedere stasera in TV (domenica 23 marzo), i consigli di Libero Magazine: torna il calcio e Fazio con Lorella Cuccarini Oltre alla partita Germania - Italia, c'è anche un film su Rai 2 e Che Tempo Che Fa sul Nove, con tanti nuovi ospiti.

Questa sera, domenica 23 marzo, ancora calcio. Su Rai 1 va in onda il match Germania-Italia, per il ritorno dei quarti di finale Nations League, che vede impegnate le due squadre sul campo tedesco, dopo la sconfitta degli Azzurri giovedì scorso a San Siro. Per tutti coloro che non hanno intenzione di vedere la partita, Libero Magazine consiglia di puntare sul film in onda su Rai 2, La Sostituta, che racconta la storia di Nèlie, una giovane infermiera che durante la Prima Guerra Mondiale decide di spacciarsi per una sua collega morta al fronte.

Sulle reti Mediaset, invece, va in onda il nuovo appuntamento con Le Iene, su Italia 1, e su Canale 5 torna la soap Tradimento, dove ritroveremo Tolga fare i conti con suo padre dopo aver visto il video di Kaan e Lara. Infine, sul Nove, puntale come ogni domenica sera, ci sarà ancora Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa: tra gli ospiti anche Lorella Cuccarini, reduce dalla prima puntata del Serale di Amici di ieri sera. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

