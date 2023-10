Come un gatto in tangenziale 2: tornano Cortellesi e Albanese innamorati Tutto sul secondo capitolo del film campione di incassi, che ritorna per raccontare l'evoluzione della nostra società post pandemia. Ecco tutti i suoi segreti

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Sono passati tre anni dalla breve relazione tra Monica e Giovanni: i due si sono lasciati e hanno perso i contatti, mentre i loro figli Agnese e Alessio si incontrano per puro caso a Londra. Nel frattempo Monica si prende la colpa di un furto eseguito dalle gemelle e finisce in galera, per evitare di deludere suo figlio Alessio è dunque costretta a chiedere aiuto a Giovanni. Tutte le curiosità sul film disponibile oggi, in prima serata sul quinto canale.

Potrebbe interessarti anche