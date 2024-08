La “biondina” di Mercoledì è diventata cattivissima: cosa ha fatto Dopo l'enorme successo della serie Mercoledì, Emma Myers si consacra diventando protagonista di Come uccidono le brave ragazze: le cose da sapere

Cinque anni fa la studentessa Andie Bell è stata uccisa dal fidanzato Sal Singh. Caso chiuso. La polizia sa che è stato lui. Tutti in città sanno che è stato lui. Ma l’intelligente e risoluta Pip Fitz-Amobi non ne è così convinta ed è determinata a provarlo. E se Sal Singh non è un omicida e il vero killer è ancora a piede libero, fino a dove si spingerà per impedire a Pip di scoprire la verità? Scopriamo tutti i dettagli sulla nuova serie con la talentuosa Emma Myers.

Come uccidono le brave ragazze sarà disponibile da oggi stesso, mercoledì 31 luglio, solo su Netflix.

