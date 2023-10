Citofonare Rai2: sfuriata in diretta di Gene Gnocchi poi se ne va, ecco dove Il comico parmense presenza fissa del salotto della domenica mattina di Rai 2 si infuria, si alza e se ne va. Dove? Ecco cosa è successo

Valentina Di Nino

Fonte: ufficio stampa Rai

Puntata movimentata quella di domenica 22 ottobre di Citofonare Rai 2. Il salotto del weekend della seconda rete Rai guidato da Paola Perego e Simona Ventura è stato oggi lo scenario di una sfuriata in diretta da parte di un altro elemento fisso della trasmissione: Gene Gnocchi.

Il comico emiliano da quest’anno cura alcune rubriche fisse ad alto tasso di ironia del programma e anche questa mattina, come ogni domenica era pronto con i suoi pezzi. Quando però la scaletta viene cambiata in corsa come spesso accade in diretta, Gnocchi non la prende bene, perché secondo lui i cambi improvvisati hanno diminuito o addirittura fatto saltare i suoi spazi. Discussioni all’ordine del giorno dietro le quinte di un programma televisivo che, appunto, si risolvono in genere al riparo delle telecamere. Invece Gene Gnocchi ha voluto chiarire in diretta il suo disappunto, salvo poi ricomparire nel pomeriggio sui social, davanti a un treno in partenza e rispondere al clamore suscitato dalla sua sfuriata, con l’affermazione che si trattasse di uno scherzo preparato. La spiegazione parte dal ringraziamento alle colleghe per essere state "grandi attrici", per poi proseguire con l’esigenza di lasciare prima della fine della trasmissione lo studio per prendere un treno.

Tornando al presunto scherzo, le due conduttrici, se di scherzo si è trattato hanno rivelato davvero un inatteso talento per la recitazione. Lui sostiene che in quel momento era previsto top e flop e che già prima una sua rubrica, un sondaggio, era saltato. Le conduttrici provano a spiegare con calma che la trasmissione è andata per le lunghe perché sono reduce dalla prima puntata di Ballando con le Stelle, e Simona Ventura cerca di rassicurarlo che il suo spazio fa parte del programma e sta per averlo. Il comico però non sembra voler sentire ragioni, la Ventura si ammutolisce mentre Paola Perego chiede: "Ma Gene, ma stai scherzando?". Lui ribadisce che no, non sta scherzando, e per chiarire meglio il concetto prende le sue cose, si alza e se ne va, dopo aver detto: "La trasmissione fatevela voi!". Da quel momento in poi, il comico non è più rientrato in studio e nessuno ha dato spiegazioni o detto al pubblico che si trattava di una gag, la giustificazione arriva solo nel pomeriggio in diretta da Termini: "era uno scherzo, dovevo prendere un treno", in mancanza di altri dettagli, vi ha convinto?

