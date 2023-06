Chiara Nasti e Zaccagni ai titoli di coda. Smettono di seguirsi, lei mette il profilo privato La bella influencer e l'attaccante della Lazio in crisi su Instagram. Lui non è più un follower. Fan della coppia in subbuglio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: Tgcom24 - Mediaset Infinity

Dopo l’addio a sorpresa tra Damiano e Giorgia Soleri, un’altra coppia sembra in crisi alle porte dell’Estate. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, presentissimi sui social e apparentemente molto innamorati, hanno da poco smesso di seguirsi. "Unfollow" reciproco su Instagram, e tanti saluti. Immediata, ovviamente, la reazione dei tanti fan della coppia, che sospettano la fine di questo chiacchieratissimo legame da rotocalchi. Lei influencer, napoletana, dalle forme generose e dalla lingua che via social difficilmente si trattiene. Lui calciatore professionista, attualmente in forza alla Lazio. Belli e famosi, insomma. E adesso la bomba. Forse non stanno più insieme. E per di più il tutto accade a pochi giorni dal loro matrimonio, programmato per il 20 giugno 2023. Vediamo in dettaglio cosa è accaduto.

Nasti e Zaccagni smettono di seguirsi

Stanno per convolare a nozze, e da poco sono diventati genitori del piccolo Thiago. Solo rose e fiori, per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. O così sembrava fino ad ora. Perché a quanto pare, notizia recente, i due hanno smesso reciprocamente di seguirsi su Instagram. E la cosa non è sfuggita ai fan più attenti della coppia.

E pensare che appena ufficializzato il fidanzamento, Chiara, 25enne influencer da 2 milioni di follower, aveva aggiunto il cognome di Mattia al suo sul social delle foto. Un gesto inequivocabile. Come altrettanto inequivocabile, pare, la decisione di non seguirsi più. In più la Nasti, poche ore dopo, ha anche voluto rendere il proprio profilo Instagram privato, secondo indizio preoccupante per i fan. E anche strana decisione, dato che il lavoro da influencer social presuppone il mettersi in mostra a tutti, costantemente, in una vetrina permanete.

Vero è che Chiara Nasti, poco dopo il fattaccio, è tornata sui suoi passi e ha ripreso a seguire la pagina del fidanzato Zaccagni. Lui però non ha fatto altrettanto. Un mistero da telenovela che si ingarbuglia sempre più, e tiene incollati i curiosi alla vicenda, per capire adesso cosa succederà.

Perché al di là della sana voglia di sapere, la coppia Nasti-Zaccagni ha anche un figlio da crescere insieme. E un matrimonio annunciato imminente. Non una situazione facile, insomma.

L’ipotesi della trovata pubblicitaria

E se c’è pane per i denti dei legittimi curiosoni, ce n’è anche, come sempre, per i veri malpensanti. Alcuni sostengono, infatti, che il "follow-unfollow" susseguitosi tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sia solo un teatrino. Una trovata dell’ultimo momento per attirare l’attenzione, far parlare di sé, farsi pubblicità, scombussolare un po’ le acque.

Di certo però non c’è ancora niente. Né lei né lui hanno confermato alcunché, e soltanto ulteriori sviluppi potranno aiutarci a svelare l’arcano. Attendiamo.

Guida TV

Supernatural 6 | 11 Warner TV 19:35

Supernatural 6 | 12 Warner TV 20:30

Supernatural 6 | 13 Warner TV 21:30

Supernatural 6 | 14 Warner TV 22:30

Supernatural 6 | 8 Warner TV 06:45

Supernatural 6 | 9 Warner TV 07:40

Supernatural 6 | 10 Warner TV 08:35

Supernatural 6 | 11 Warner TV 09:30

Supernatural 6 | 12 Warner TV 10:25

Supernatural 6 | 13 Warner TV 11:20

Potrebbe interessarti anche