Che Chiara Ferragni abbia voltato pagina dopo i problemi dello scorso anno è quello che tutti le augurano. Nuovi progetti, nuove abitudini, forse anche un nuovo amore con Giovanni Tronchetti Provera. Eppure, basta davvero poco per far tornare tutto a galla. Quando una storia è stata così pubblica, così condivisa ovunque, dai social alla serie The Ferragnez, è difficile credere che certi legami si chiudano davvero con un clic.

Chiara Ferragni: il commento su Fedez che riapre tutto

Tutto parte da una storia su Instagram, una di quelle leggere, quasi da passatempo, con Chiara racconta come viene chiamata dalle persone più vicine: "Ferry", "sis", "amore". Fin qui, nulla di strano. Ma tra le risposte dei follower ne arriva una che stona, o forse suona fin troppo familiare: "Una volta eri anche patata". Era il nomignolo che usava Fedez, quello tenero che in un certo senso rappresenta la parte più dolce e vera della coppia. Ma quello che più sorprende è la reazione di Chiara, che invece che ignorare il messaggio, lascia un’emoji: un semplice cuoricino, sufficiente però ad aprire uno spiraglio di speranza per i fan.

Il vecchio tatuaggio condiviso e l’indizio social di Chiara

Non finisce qui. Perché poco dopo, arriva un’altra storia. Stavolta è una foto della sua mano, con su scritto "La Chiara che vorrei". Ma la frase quasi passa in secondo piano, perché in primo piano c’è il tatuaggio del raviolo sorridente, quello fatto insieme a Fedez, simbolo di un amore che all’epoca sembrava incrollabile. Un dettaglio che, messo lì, proprio adesso, sa tanto di messaggio nascosto. O almeno di un pensiero che, seppur non detto, trova il modo di uscire lo stesso.

Il rapporto della Ferragni con Tronchetti Provera

Nel frattempo, su un altro fronte, c’è chi dice che nella vita di Chiara ci sia già un altro uomo: Giovanni Tronchetti Provera. Una storia che, sempre secondo indiscrezioni, andrebbe avanti con il mantra del: "Zero visibilità". Niente foto, niente uscite pubbliche, niente storie di coppia. La famiglia di lui si dice non ami le luci della ribalta., portando quindi Chiara ad adeguarsi. Una scelta che fa un po’ strano, se pensiamo alla sovraesposizione del passato. Ma forse è proprio questo che cerca oggi: discrezione, normalità e qualcosa che non abbia bisogno di essere raccontato minuto per minuto. Quindi cosa rappresentano il cuoricino e il tatuaggio? sono semplici ricordi di una vita che è stata o segnali lanciati con una certa intenzione? Forse Chiara oggi ha imparato a guardare al passato con un sorriso, forse ha solo voluto mostrare che certe cose, anche se finite, lasciano un segno. In fondo, tra Chiara e Fedez, la fine ufficiale non ha mai davvero avuto un punto.

