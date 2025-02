Chiara Ferragni al contrattacco: "Ha denunciato Fabrizio Corona", l'indiscrezione Arrivano nuove voci che vedrebbero Chiara Ferragni lanciata più che mai per mettere a tacere le voci sulla sua presunta liason con Achille Lauro durante il suo matrimonio con Fe

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato scosso da voci non confermate riguardanti una presunta denuncia presentata da Chiara Ferragni contro Fabrizio Corona. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, l’imprenditrice digitale avrebbe intrapreso azioni legali contro l’ex re dei paparazzi per la diffusione di informazioni considerate false e diffamatorie.

Il contesto delle accuse di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, attraverso il suo podcast Falsissimo, ha recentemente rivelato dettagli intimi sul matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Tra le sue affermazioni, spicca la pubblicazione di un audio che coinvolgerebbe l’amante di Fedez, Angelica Montini, sostenendo che la relazione extraconiugale del rapper sarebbe iniziata nel 2017. Inoltre, Corona ha accusato la Ferragni di aver "Rubato il marito all’ex moglie", riferendosi a una presunta relazione tra l’imprenditrice e Giovanni Tronchetti Provera.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione di Chiara Ferragni

In risposta a queste dichiarazioni, Chiara Ferragni avrebbe deciso di agire legalmente, denunciando Fabrizio Corona per diffamazione. Alessandro Rosica ha riportato sul suo profilo Instagram: "Chiara Ferragni ha denunciato Fabrizio Corona per le falsità inventate assieme al suo ex marito (Fedez). In seguito, ha diffidato me dal non parlare più di questa storia". È importante sottolineare che queste informazioni sono basate su voci non confermate e non vi sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

La posizione di Fedez

Fedez, dal canto suo, ha dichiarato di non essere stato d’accordo con Fabrizio Corona riguardo alla divulgazione delle informazioni private. Il rapper ha affermato di essersi confidato con Corona, ma di non aver mai voluto che i dettagli della sua vita personale venissero resi pubblici. Tuttavia, questa versione dei fatti è stata accolta con scetticismo da parte di alcuni osservatori, considerando la notorietà di Corona nel mondo del gossip.

Le reazioni nel mondo dei media

La vicenda ha suscitato diverse reazioni nel panorama mediatico italiano. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha sottolineato che la famiglia Tronchetti Provera potrebbe non gradire l’attenzione mediatica derivante da queste voci.

Intanto a La volta buona, Rossella Erra ha commentato le voci della liaon di Chiara chiarendo che è da tempo che circolano: "Guardate che è da luglio che si diceva questa cosa qui con Achille. Specifico che dalla scorsa estate si dice che questo flirt risalga all’epoca del singolo Mille, subito dopo la canzone che hanno fatto con Orietta Berti. Si sono frequentati per due o tre giorni. Fedez ha letto alcuni messaggi su WhatsApp ed è andato dal suo amico a chiedere se fosse vero. Sembra che sia arrivata la conferma a Fedez. Comunque queste indiscrezioni le ha date Alessandro Rosica in estate, ben prima di Fabrizio Corona".

Sebbene le voci sulla presunta denuncia di Chiara Ferragni contro Fabrizio Corona stiano alimentando il dibattito pubblico, è fondamentale ricordare che si tratta di informazioni non confermate. In assenza di dichiarazioni ufficiali, è opportuno trattare queste notizie con cautela, riconoscendo la natura speculativa delle stesse.

Potrebbe interessarti anche