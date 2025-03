Fedez, il messaggio shock a Corona: "Figli nati grazie alla mia s****" Fedez invia a Corona un messaggio volgare su Chiara. L’ex paparazzo rivela: “Le notizie me le passava lui”.

La guerra tra Fedez, Chiara Ferragni e Fabrizio Corona sembra non avere tregua e l’ultimo capitolo è un messaggio shock del rapper reso pubblico dall’ex re dei paparazzi. Dopo settimane di indiscrezioni, polemiche e colpi bassi, l’ultimo capitolo di questa saga mediatica arriva direttamente Corona, che continua imperterrito a parlare – e attaccare – l’ex coppia più chiacchierata d’Italia, ormai scoppiata. Stavolta, però, a far discutere è un messaggio privato di Fedez, reso pubblico proprio da Corona, che ha scatenato un vero terremoto social.

Fedez messaggio a Corona: "Figli nati grazie alla mia s****"

Nel messaggio privato reso pubblico da Fabrizio Corona, Fedez commenta un post della sua ormai ex moglie Chiara Ferragni. Nel post, l’imprenditrice digitale ringrazia la vita per averle donato la cosa più bella: i suoi due figli. La risposta del rapper, tutt’altro che elegante, è stata diretta e volgare: "Sono nati grazie alla mia s****". Oltre alla frase scioccante, Fedez accompagna il commento con una definizione poco lusinghiera della madre dei suoi figli, dimostrando un nervosismo che non è passato inosservato. Il messaggio ha ovviamente fatto il giro del web, alimentando ulteriormente il gossip sulla crisi familiare più seguita del momento.

Fabrizio Corona contro Fedez: "Falso, mi hai passato tutto tu"

Fabrizio Corona sembra non voler smettere di parlare degli ex Ferragnez e ciclicamente torna sul tema. In un lungo monologo pubblicato sul suo podcast, Corona ha svelato dettagli pesantissimi sul presunto rapporto tra lui e Fedez. "Io non mi sono fatto usare da Fedez, ho sempre usato lui. Era lui a darmi tutte le notizie", afferma. Secondo Corona, dopo la separazione da Chiara, Fedez lo avrebbe contattato per gestire l’esposizione mediatica, addirittura correggendo gli articoli prima della pubblicazione per colpire l’ex moglie. Corona accusa il rapper di ipocrisia: "Mi supplica di non parlare della madre dei suoi figli, ma intanto è lui a darmi le notizie. Mi ha confermato pure quella su Taylor Mega".

Corona, infine, conclude con una vera e propria invettiva: "Gli ho mandato la prima puntata, l’ha vista in diretta con me e ha accettato che andasse in onda. Poi però mi insulta? Falsissimo è il nome perfetto". Un affondo che smentisce mesi di dichiarazioni, in cui Corona aveva negato ogni coinvolgimento diretto con Fedez. Ma in questa faida pubblica, una cosa è certa: a rimetterci, ancora una volta, sono tutti, soprattutto i figli Vittoria e Leone che avranno accesso ad articoli su tutta questa vicenda.

