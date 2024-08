Chiara Ferragni, la parabola discendente tra voli low cost e sfottò social: cosa sta succedendo all’ex di Fedez L'influencer è nel mirino del web insieme a tutta la sua famiglia. Sono stati avvistati su aerei per "comuni mortali". E c'è chi crede che sia tutta una tattica.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Ce l’hanno tutti con Chiara Ferragni. Da quando è crollato il suo impero (o quasi) dopo lo scandalo Pandoro Gate, e poi si è lasciata col marito Fedez, le fortune dell’influencer sembrano essersi volatilizzate. Spesso è vittima di attacchi social, è stata criticata per le visite dallo psicologo (comunque meglio delle risse del consorte) e ora la attaccano dopo l’avvistamento su un volo low cost a Malpensa. Forse è perché ha finito i soldi, oppure sarà una mossa d’immagine per mostrarsi più vicina al popolo, dice qualcuno. Anche la sorella Valentina, di recente, è stata attaccata perché avrebbe preso un volo da "comuni mortali", per il Canada. Intanto gli esperti di gossip fomentano l’odio online e in molti gioiscono di questa infinita parabola discendente di Chiara Ferragni. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Chiara Ferragni, la parabola discendente e gli sfottò

Le ultime notizie vengono da Malpensa. Qualcuno ha beccato Chiara Ferragni, regina delle influencer e imprenditrice milionaria, nell’umile gesto di salire su un volo low cost. Così sono partiti gli sfottò, tra chi crede a una spirale inevitabile verso la povertà, e chi invece ha teorie più complesse. Non sappiamo, in realtà, quanto in difficoltà siano davvero le finanze del gruppo Ferragni. Chiara ha provato a tappare i buchi arruolando la madre anche sul posto di lavoro, forse per rendere più agevole qualche taglio di personale. Ma è improbabile che l’ex di Fedez sia sul lastrico.

Semplicemente, gli scandali della beneficenza hanno imposto un nuovo stile di vita. E se sui social non compaiono più i figli, i viaggi ora si fanno come le persone normali. Qualcuno, tra l’altro, sostiene che la Ferragni non sia più in grado di scroccare pacchetti-omaggio dai vecchi sponsor. Perché di solito le influencer vivono di questo. Omaggi, regali dai brand, viaggi sponsorizzati in cambio di un po’ di visibilità per il marchio. Uno dei tanti esperti di gossip social, Alessandro Rosica, è tra quelli che sostengono questo genere di cose. Infatti, di recente ha dato voce nelle sue stories ad alcune segnalazioni anti-Ferragni. Come quella di una dipendente di Ita, la compagnia aerea ex Alitalia.

"lo lavoro per Ita", scrive l’utente nei messaggi privati di Rosica, "l’altro giorno la sorella (di Chiara Ferragni, ndr) ha fatto tutta una storia perché dice che le hanno perso per due volte la valigia, si vede che ita non aveva accettato di farli volare in cambio di supplied & preferiscono viaggiare sulle low cost come sardine tutti ammassati, pur di scroccare".

È un po’ quello che pensa gran parte del web. Per Chiara Ferragni e famiglia, l’era dello "scrocco" sembra finita. Oppure lei ci riesce ancora, a vivere di omaggi, ma solo quando si tratta di voli low cost. L’esperto Rosica ha la sua idea in merito: "La colpa è di chi gli regala le cose. Devono pagare, come tutti. Come me…Nonostante posso avere gratis molte cose, io pago e sono felice". Ma l’altro lato della medaglia, a guardare bene, è che da quando è esploso il Pandoro Gate c’è parecchio accanimento nei confronti della Ferragni. Vero che ha sbagliato. Vero che ha pagato e che pagherà. Però nessuno conosce i dettagli delle sue finanze. Nessuno sa se è in difficoltà, o se la crisi è passata. Sappiamo solo che ultimamente Chiara "vola più basso", spende e spande un po’ meno di prima. Che al di là di tutto non è una brutta idea.

