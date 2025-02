Chiara Ferragni, la stoccata (pesantissima) a Fedez: "Mai più". E parla per la prima volta di Tronchetti Provera In viaggio in Spagna per i Goya Awards, l'influencer ha parlato per la prima volta della sua nuova relazione. E ne ha approfittato per lanciare una frecciata all'ex.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Chiara Ferragni parla per la prima volta del suo nuovo amore. Lo fa lontano dall’Italia, sul tappeto rosso dei Goya Awards spagnoli, dove si è recata nel corso di questo weekend. Le parole dell’influencer, misurate ma decise, sono un inno alla nuova relazione con Giovanni Trochetti Provera, imprenditore che le ha rubato il cuore dopo un anno da dimenticare. Ma c’è stato anche spazio per un paio di stoccate non da poco. Una all’ex marito Fedez, a cui Chiara ha chiuso per sempre la porta in faccia. E l’altra a Fabrizio Corona. Che sembra aver liberato la Ferragni dall’ultimo peso che si portava addosso. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Chiara Ferragni, la stoccata a Fedez sui tradimenti

Libera da ogni peso, lontana dall’Italia, Chiara Ferragni ha finalmente rotto il silenzio. Sono state settimane tesissime, per lei, sconvolte dalle rivelazioni di Corona sui tradimenti di Fedez. Chiara aveva già affidato uno sfogo-fiume ai social, spiegando ai followers la sua versione dei fatti. Ma adesso che si è trovata lontano dal chiacchiericcio italiano, invitata ai Goya Awards di Granada, ha deciso di parlare ancora. E con tutta la trasparenza possibile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È partita proprio da Fabrizio Corona, che in un certo senso ha ringraziato per aver portato alla luce tutto il marcio del suo passato. "Mi sono sentita di parlare", ha detto ai giornalisti sul tappeto rosso, "perché ho provato a non farlo per molto tempo…Ora mi sento molto più libera e in pace con me stessa". Poi ha aggiunto una valutazione sui tradimenti dell’ex marito: "Tutto accade per una ragione…Ora è il momento di dire qualcosa".

Ma le stoccate di Chiara Ferragni non sono finite qui. A chi le ha chiesto, infatti, se fosse disposta a tornare con Fedez in un futuro (molto molto lontano), lei ha replicato seccamente: "No, con Fedez, no, no. Non tornerei mai più con lui. Addio, addio". Insomma, più chiaro di così.

Le prime parole di Chiara su Giovanni Tronchetti Provera

Molto più dolci, invece, sono state le parole dedicate al nuovo amore Giovanni Tronchetti Provera. "Sì, sono molto felice", ha ammesso Chiara davanti ai media spagnoli, "sono in una relazione. Sono molto, molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno, spero che continueremo così". Dunque tutto procede nel migliore dei modi, finalmente. E per la prima volta la Ferragni si è permessa di dirlo ad alta voce: lei e Giovanni sono una coppia felice, in barba a Fedez e a tutti i veleni delle ultime settimane.

Potrebbe interessarti anche