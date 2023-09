"Chi l'ha visto?": nuove indagini su Adamo Guerra, l'uomo che finse il suicidio Federica Sciarelli torna sullo scoop della scorsa settimana e ripercorre la storia dell’uomo ritrovato in Grecia dopo aver simulato il suicidio nel 2013.

Il mistero e l’intrigo sono sempre stati elementi affascinanti nella narrazione televisiva, e non c’è spazio migliore per soddisfare questa curiosità che nel programma Chi l’ha visto?. Questo appuntamento settimanale, molto amato e atteso dai più assidui telespettatori con il mondo dei misteri e delle scomparse è un must per gli amanti dell’investigazione, ma anche utile per coloro che cercano una persona scomparsa. Nella puntata in onda stasera – mercoledì 27 settembre – il programma promette di non deludere, presentando uno dei casi più bizzarri e affascinanti mai trattati: il finto suicidio di Adamo.

Chi l’ha visto anticipazioni: i casi di stasera 27 settembre

Il fulcro di questa puntata è il misterioso "finto suicidio di Adamo Guerra". Per il consolato italiano, Adamo non risultava essere in Grecia, ma tutto è cambiato quando l’ex moglie ha visto il video di Chi l’ha visto?. È stata proprio questa trasmissione a portare alla luce la verità: Adamo era in Grecia, e ora emergono documenti, filmati e testimonianze che gettano luce sulla sua vicenda. La storia di Adamo sarà raccontata in tutta la sua complessità e dettaglio, consentendo agli spettatori di immergersi nelle intricanti sfaccettature di questo caso. È una storia che mette in risalto il potere dei media nell’aiutare a risolvere casi di scomparsa e mistero.

Ma non è tutto. La puntata del 27 settembre ci porterà anche alla storia di Edoardo, un giovane con una fidanzata e un lavoro, apparentemente felice e appagato. Tuttavia, la sua scomparsa e il suo ritrovamento in un antico palazzo di Napoli, dove nessuno sembra conoscerlo, sollevano molte domande. Chi è Edoardo? Cosa lo ha portato in quel luogo? Le sue sorelle saranno presenti in studio per condividere la loro angoscia e cercare risposte insieme agli spettatori. È un altro caso che dimostra quanto sia importante l’aiuto della comunità nel risolvere casi di persone scomparse o in difficoltà.

Dove e quando vederlo

La nuova puntata di "Chi l’ha visto?" andrà in onda il mercoledì 27 settembre alle 21:20 su Rai 3. Gli spettatori avranno l’opportunità di seguire questa avvincente trasmissione in prima serata, dove verranno presentati da Federica Sciarelli i casi di Adamo ed Edoardo insieme a molti e consueti altri appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Ma se non riuscite a sintonizzarvi in televisione, non preoccupatevi: la diretta sarà disponibile anche sul sito di RaiPlay. Inoltre, potrete rivedere l’episodio quando preferite, poiché sarà disponibile on demand subito dopo la messa in onda.

