'Chi l’ha visto?', scoop sul delitto di Garlasco: è Antonio l’uomo misterioso comparso nell’inchiesta Cosa è successo nella puntata di mercoledì 30 aprile 2025, tutti i casi di cui si è parlato: da Garlasco a Liliana Resinovich

Nuovo mercoledì in compagnia dei casi di ‘Chi l’ha visto?’ per i telespettatori della prima serata di Raitre. Tanti i casi affrontati dalla storica trasmissione condotta da Federica Sciarelli mercoledì 30 aprile, scopriamo cosa è successo e quali sono state le storie al centro dei servizi e dei dibattiti in studio.

‘Chi l’ha visto?’, cosa è successo nella puntata di ieri (30 aprile)

La puntata del 30 aprile 2025 di ‘Chi l’ha visto?’ si è aperta con una novità importante sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi. E’ stato svelato in diretta il nome della persona coinvolta nell’inchiesta. Si tratta di Antonio, ex vigile del fuoco di Garlasco, ora in pensione. È già stato ascoltato dai carabinieri che ne hanno chiesto conto alla madre di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso della 26enne uccisa il 13 agosto di 18 anni fa. I due si sarebbero conosciuti 25 anni fa a un corso antincendio che si era tenuto sul luogo di lavoro della donna ma da quel momento non si sarebbero più visti. Tra loro solo qualche contatto sporadico in occasione delle festività natalizie e pasquali. Di quest’uomo Andrea Sempio e il padre non saprebbero nulla. Entrambi hanno riferito di non averlo mai conosciuto e che non sarebbe quindi un amico di famiglia. Rimane da chiarire però quale sia il ruolo di quest’uomo nell’inchiesta e la sua testimonianza sia stata fondamentale per scardinare l’alibi di Sempio. L’inviato di ‘Chi l’ha visto?’ ha riferito nel corso del programma di aver contattato l’ex vigile del fuoco per sapere qualcosa di più ma di essere stato bloccato.

Tra le storie che sono state al centro della puntata c’è quella di Daniele Mocellin, scomparso il 2 aprile 2025 e ritrovato cadavere lo scorso 23 aprile nel fiume Santerno a Imola. Dopo che la Procura di Bologna ha aperto un’indagine per "morte come conseguenza di altro reato", la famiglia di Daniele è in attesa di risposte dalle indagini. Nel corso della puntata andata in onda il 30 aprile, la madre di Daniele ha raccontato che l’uomo era stato fermato per un controllo ma che era stato poi lasciato andare. La sua denuncia di scomparsa era stata accettata solo dopo 24 ore. Una richiesta di aiuto che è stata ignorata e su cui bisognerà fare luce per accertare eventuali responsabilità.

Non può mancare poi un servizio sull’indagine relativa alla morte di Liliana Resinovich. Dopo la notizia della nomina di consulenti da parte di Sebastiano Visintin, unico indagato per l’omicidio della moglie, l’inviata del programma di Federica Sciarelli ha realizzato un’intervista con la giornalista Chiara Ingrosso. La donna ha dato la sua versione dei fatti in merito al ritrovamento di alcuni cordini in casa di Sebastiano, di materiale simile al cordino rinvenuto attorno al collo di Liliana. La Ingrosso ha fornito la sua versione dei fatti gettando nuove ombre sulla figura di Sebastiano. A questo si aggiunga che durante la puntata è stata ascoltata una testimone che ha riferito di aver visto un uomo con la coppola aggirarsi con una torcia nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico prima del ritrovamento del corpo.

E poi le novità su Paolo Filippini, un uomo scomparso che vive con il suo gemello ad Abbiategrasso. A parlare ai microfoni di ‘Chi l’ha visto?’ sono state le sorelle che hanno denunciato la scomparsa. Fiorella e Lorena hanno riferito che le ricerche del fratello sono ferme e che non hanno avuto più alcuna informazione. Le indagini si stanno concentrando in ambito familiare visti i rapporti tesi tra Paolo e il fratello Gianluca. I due abitavano nello stesso appartamento ma non andavano affatto d’accordo. Il giorno in cui avrebbero dovuto firmare il passaggio di proprietà, Paolo è scomparso. Un caso che è diventato sempre più un mistero: sarà importante ripartire dall’abitazione e in particolare dalla cantina dove forse Paolo ha lasciato delle tracce.

