Chi l'ha visto?, la verità su Marzia Capezzuti e Agata Scuto Nella puntata in onda il 17 maggio, Federica Sciarelli si occupa di due complesse inchieste per omicidio: ecco tutti i dettagli.

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di servizio che mercoledì 17 maggio torna in onda su Rai 3. Come ogni settimana, Federica Sciarelli ricostruisce i più complicati casi di persone scomparse, lasciando anche spazio alle segnalazioni da parte del pubblico da casa. Questa volta, la conduttrice approfondisce due inchieste importanti: quelle su Marzia Capezzuti e Agata Scuto.

Il caso di Marzia Capezzuto

Per l’inchiesta sull’omicidio di Marzia Capezzuti, il 17 maggio è una data molto importante: è infatti il giorno del tanto atteso incidente probatorio. Annamaria Vacchiano, figlia della donna incarcerata per l’omicidio, deve quindi confermare o meno la sua versione, e la segnalazione che ha fatto agli inquirenti riguardo alla madre e al resto della sua famiglia. Stando alla testimonianza della ragazza, i responsabili della morte di Marzia Capezzuti sarebbero la madre Barbara Vacchiano, il marito Damiano Noschese e il figlio minore della coppia, di soli 15 anni. La famiglia ha ingannato, nel corso di diversi anni, la vittima, trasformando la propria casa nella sua prigione: Marzia ha subito maltrattamenti e vessazioni fisiche e psicologiche per lungo tempo da parte dei Vacchiano, che avevano così accesso alla sua pensione di invalidità. A lanciare una segnalazione agli inquirenti è stata proprio Annamaria, la figlia maggiore della coppia, che tramite una videochiamata con il fratello ha scoperto che la sua famiglia aveva ucciso Marzia.

Il caso di Agata Scuto

Era il lontano 2012 quando la giovane Agata Scuto, allora 22enne, è misteriosamente scomparsa ad Acireale, in Sicilia. Di lei non si sono più avute notizie per ben dieci anni, fino al gennaio del 2022, quando i Carabinieri hanno arrestato Rosario Palermo. Si tratta dell’ex compagno della madre, Mariella, accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Nonostante gli sviluppi sul caso, infatti, il corpo di Agata non è mai più stato ritrovato. L’uomo avrebbe ucciso la figliastra perché sospettava che fosse incinta, per poi occultarne il corpo e non rivelare mai dove si trovi. Ancora una volta la madre della vittima torna a Chi l’ha visto? per rivolgere una domanda all’uomo che pensava di amare: "Perché l’hai fatto?". La donna aveva già parlato ai microfoni di Federica Sciarelli lo scorso anno: "Potevo sospettare che avevo un compagno omicida? Che avrebbe fatto una cosa del genere a mia figlia, lui che di figli ne ha 6? Io non ci credevo, ero molto infatuata. Ero convinta che fosse l’uomo della mia vita, anche se ai miei non piaceva".

