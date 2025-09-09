Chi è Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. La tragedia del figlio morto a 23 anni Chi è Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti, il 'baffo' dei Ricchi e Poveri. Il dolore per la morte del marito e il dramma della perdita del figlio Alessio.

Tra gli ospiti attesi oggi a Verissimo ci sarà anche Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti, l’amatissimo ‘baffo’ dei Ricchi e Poveri. La donna, rimasta vedova due anni fa, racconterà per la prima volta in televisione il grande amore che la legava a suo marito, le tappe più belle della loro storia d’amore, ma anche la tragedia della perdita del figlio Alessio, morto nel 2013 ad appena 23 anni.

Chi è Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

Franco Gatti e Stefania Picasso si sono conosciuti alla fine degli anni ’70 a casa di Angelo Sotgiu, altro componente della band Ricchi e Poveri. Entrambi erano molto giovani. "Ci incontrammo per la prima volta a casa di Angelo, perché mia sorella era amica di sua nipote. Arrivò Franco, lo vidi e fu colpo di fulmine: sono andata a casa, avevo 21 anni e dissi a mia sorella: ‘io questo me lo sposo’", ha raccontato Stefania in un’intervista.

Dopo il primo appuntamento – un’uscita al cinema a vedere il film Alien – i due hanno vissuto una storia d’amore coronata dal matrimonio celebrato nel 1986: "Ci ho messo 7 anni a farmi sposare. Abbiamo convissuto prima a Camogli, poi ci siamo sposati. Due anni dopo è nata Federica, poi nel 1990 Alessio".

Nella vita Stefania Picasso è un architetto, oltre ad essersi specializzata nello studio della biopranoterapia, una forma di medicina alternativa che si prefigge lo scopo di trattare diversi disturbi attraverso la semplice imposizione delle mani.

La morte di Franco Gatti e il dolore della moglie: "Devastante"

Dopo 42 anni trascorsi insieme, nel 2022 Stefania Picasso ha dovuto dire addio a suo marito Franco Gatti, morto in seguito a complicazioni legate ad alcune malattie pregresse. "Confesso che è stata dura – ha dichiarato Stefania durante un’ospitata recente a Storie Italiane – io immaginavo che potesse succedere tutto questo e pensavo di riuscire ad affrontarlo in modo meno tragico, perché dopo aver perso un figlio pensi che tutti gli altri dolori ti tocchino in modo più lieve. Invece mi sono resa conto che anche la morte di Franco è stata abbastanza devastante". Poi, la consolazione legata all’amore provato dai fan per suo marito: "Mi sono resa conto di quanto fosse amato nel periodo in cui è andato via, amato tantissimo dalla gente. Anche durante il funerale ho capito quanto quest’uomo ha dato agli altri e questo mi ha consolato tantissimo".

La tragedia del figlio Alessio

Franco Gatti e sua moglie Stefania hanno avuto due figli: Alessio (nato nel 1990) e Federica (1992). Quest’ultima si è laureata in giurisprudenza e ha reso i suoi genitori nonni di due bambini. La vita della coppia è stata funestata da un dolore immenso, la morte prematura del figlio primogenito Alessio, deceduto nel 2013 ad appena 23 anni a causa di un mix di alcol ed eroina. "Alessio ha fatto una ca**ata, la prima della sua vita, con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene. E l’ha pagata così", ha confessato Gatti dopo la morte del figlio. Quella tragedia ha stravolto la sua vita non solo privata ma anche artistica, perché anche a causa del dolore che l’ha devastato ha deciso di abbandonare i Ricchi e Poveri: "Dopo che mio figlio Alessio è mancato, la mia vita è cambiata. Io sono diverso, sul palco prima mi prendevo in giro, scherzavo sui miei baffi, sul nasone, facevo lo scemetto. Ora non me la sento più".

