Chi è Mihaela Rădulescu, la moglie famosa del base jumper Felix Baumgartner morto tragicamente a Fermo Dal 2014 il paracadutista austriaco e uomo dei record estremi aveva una relazione con la showgirl rumena, conduttrice molto nota in patria

Ieri giovedì 17 luglio 2025 è morto Felix Baumgartner. Intorno alle 16, a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, un tragico incidente ha messo la parola fine alla lunga carriera del paracadutista e base jumper austriaco, fatta di sfide estreme e record indimenticabili. Nel 2012 Felix aveva abbandonato il mondo dei record e, dopo avere pensato a un futuro in politica, aveva continuato a praticare parapendio e altri sport ad alta quota. Alla fine è stato un incidente (forse un malore, forse un banale errore) a risultare fatale all’uomo che si lanciò dalla stratosfera infrangendo tre record mondiali, al primo a raggiungere la velocità del suono (1.100km/h) al di fuor di un veicolo. Nelle Marche, sul luogo della tragedia, c’era anche Mihaela Rădulescu, la compagna che dal 2014 era sempre stata al fianco di Baumgartner. Scopriamo tutta la sua storia.

Chi è Mihaela Rădulescu, la compagna di Felix Baumgartner

Nata il 3 agosto del 1969, Mihaela Rădulescu è una showgirl rumena molto nota in patria grazie alla sua lunga carriera di conduttrice televisiva. Dopo essersi trasferita a Bucarest, quando ancora era studente, lavorò come istruttrice di aerobica e persino come tassista prima di trovare uno spiraglio nel mondo della tv. Mihaela iniziò poi la sua avventura nel piccolo schermo al timone di Duminica în familie in onda su Antena 1 (una sorta di Domenica In) e di Your Lucky Star su Pro TV. Su quest’ultima rete è stata anche nella giuria di Românii au talent (la versione rumena di Italia’s Got Talent) e la conduttrice di Dancing with the stars (format da cui nacque Ballando con le stelle), oltre a The Farm (La Fattoria) e infine giudice di Masked Singer România (il nostrano Il cantante mascherato).

Nel corso della sua carriera Mihaela Rădulescu ha preso parte anche a sei film in Romania ed è stata la doppiatrice locale di alcuni film d’animazione come Turbo e la pellicola Disney Bolt. Ha pubblicato ben 5 libri best-seller ed è apparsa sulla copertina di Elle, Marie Claire, Unica, Viva e Cosmopolitan ed è molto nota per il suo attivismo, sia in campo ecologico che umanitario.

La relazione con Felix e il matrimonio mai arrivato

Nel 2014 Mihaela Rădulescu ha conosciuto Felix Baumgartner, il paracadutista e uomo dei record Red Bull che due anni prima aveva infranto la velocità del suono gettandosi dalla stratosfera. Da quel momento la showgirl rumena e Felix non si sono più lasciati, costruendo una relazione lunga più di dieci anni. I due non si sono mai sposati, forse anche a causa delle loro esperienze passate. Mihaela arrivava da due matrimoni (il primo con Ștefan Bănică Jr. e il secondo con Elan Schwartzenberg, da cui ebbe anche il figlio Ayan), mentre Felix si sarebbe dovuto sposare con l’ex modella Nicole Oetl, ma qualcosa si ruppe dopo il celebre salto dallo spazio.

