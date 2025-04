Tommaso Paradiso, chi è la compagna Carolina Sansoni che l'ha reso papà. La vita all'estero e il lavoro prestigioso Dal primo incontro casuale alla nascita della loro bambina: la vita di una donna che ha conquistato il cuore di Tommaso Paradiso e il mondo della moda.

Una storia d’amore nata quasi per caso, una carriera costruita passo dopo passo e, adesso, anche la gioia più grande: Carolina Sansoni è diventata mamma per la prima volta. Con Tommaso Paradiso, suo compagno da anni, ha appena accolto la loro piccola Anna. Scopriamo insieme chi è la donna che ha conquistato il cuore di uno dei cantautori più amati degli ultimi anni.

Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso: un amore fulmineo

I social confermano, è tutto vero: Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono appena diventati genitori. La notizia è arrivata su Instagram con una foto tenerissima: lui che tiene stretta la loro bambina sul petto, in uno di quei momenti che non hanno bisogno di tante parole. "Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto," ha scritto Carolina, con tanta semplicità e amore.

La loro storia comincia nel 2017, durante una partita di calcio, e da lì non si sono più lasciati. Condividendo una passione per i viaggi e gli animali, hanno subito capito di essere fatti l’uno per l’altra. Giorno dopo giorno, hanno costruito una storia importante, fatto di risate, sogni condivisi e complicità: "Possiamo definirla il mio stabilizzatore d’umore. È fonte di ispirazione e anche di gioia e serenità," ha raccontato Tommaso in un’intervista, spiegando quanto Carolina abbia cambiato la sua vita, non solo quella privata ma anche quella artistica.

Chi è Carolina Sansoni, fidanzata di Tommaso Paradiso

Classe 1989, romana doc, Carolina ha sempre avuto le idee chiare. Dopo il liceo, prende il volo per Londra, dove studia Comunicazione e Marketing, si specializza in Fashion Business all’Istituto Marangoni e completa la sua formazione con un master in International Business alla Hult International Business School. Una di quelle persone sempre pronte a migliorarsi, insomma. Tornata in Italia, mette a frutto tutta l’esperienza accumulata: fonda l’agenzia "Talk in Pills", lavora per nomi importanti come KPMG e Vanity Fair, e si lancia anche nell’avventura di "Denoise Design", una start-up che mescola creatività, moda e nuove idee. Carolina è una di quelle donne che sanno reinventarsi, senza mai perdere di vista chi sono davvero.

Un amore che ispira canzoni

Con Tommaso il legame è sempre stato profondo, lontano dai riflettori ma pieno di piccoli gesti che fanno la differenza. Non a caso, Carolina è diventata la musa dietro alcune delle canzoni più amate di Paradiso, come Questa nostra stupida canzone d’amore e Sensazione Stupenda. Non solo fonte d’ispirazione: spesso Carolina è anche la prima critica severa delle sue canzoni, come ha raccontato più volte il cantautore.

Oggi vivono a Roma, insieme ai loro cani Ugo e Pina, e si godono una vita semplice, in parte raccontata anche nelle canzoni del celebre cantautore. "Per me la felicità sono quelle cose che tutti noi consideriamo banali, ma che non lo sono. L’amore, l’amicizia, una cena, la famiglia, la chitarra, il pianoforte, lo sport…" disse lo stesso Tommaso Paradiso in un’intervista. Adesso, con l’arrivo della piccola Anna, la loro storia scrive un nuovo e avventuroso capitolo, con una nuova famiglia pronta a sbocciare e crescere.

